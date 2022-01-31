Хорошо, что результаты исследования передали разработчикам графических API для повышения их защиты.

Не секрет, что ресурсы в интернете могут через различные API собирать так называемые цифровые отпечатки браузера, которые раскрывают множество информации о программном и аппаратном обеспечении. Это позволяет идентифицировать посетителей с очень высокой точностью и используется, в том числе, для отслеживания. Например, можно определить модель графического процессора через API для рендеринга 3D-графики WebGL. И это далеко не предел, так новый метод под названием DrawnApart может существенно увеличить точность и продолжительность отслеживания, сообщает ресурс Bleeping Computer со ссылкой на исследование DRAWNAPART: A Device Identification Technique based on Remote GPU Fingerprinting.

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Система отслеживания DrawnApart определяет характеристики и измеряет производительность графического процессора, используя различные методики и сценарии с небольшим количеством вычислительных операций. Примерно за 150 миллисекунд удаётся достичь 98% точности отпечатка, достаточной даже для возможности разделить одинаковые модели видеокарт за счёт малозначительных производственных отличий. При этом на отпечатки не оказывают влияния другие компоненты, их замена не повлияла на идентификацию компьютера по видеокарте.

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Новая техника позволяет увеличить среднюю продолжительность отслеживания пользователя на 67%, до 28 дней. Этот показатель достигнут в условиях, когда нагрузка на графический процессор не приводила к колебаниям напряжения. Есть опасения, что в новом API рендеринга WebGPU будет возможна реализация подобной системы. Исследователи передали отчёт разработчикам API WebGL в Kronos Group, консорциум уже сформировал группу специалистов для обсуждения проблемы.