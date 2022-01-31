Найти эту видеокарту практически невозможно, а она бы стала отличной затычкой в сегодняшних реалиях.

Энтузиасты в последнее время находят на китайской торговой площадке Taobao интересное оборудование, теперь очередь дошла до NVIDIA GeForce GT 1010 — видеокарты, которая вышла более года назад, но до сих пор в продаже нигде не появлялась. Похоже, что найденная модель является вариантом не для розничной продажи, а для OEM производителей, на что намекает отсутствие наклеек NVIDIA, отмечает VideoCardz.

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По представленным данным, модель основана на 14-нм графическом процессоре GP108 с архитектурой NVIDIA Pascal. Внутри 256 ядер CUDA, которые работают на частоте от 1228 до 1468 МГц. Ширина шины памяти у этой модели 64-бит, интерфейс подключения PCIe 3.0, ограниченный четырьмя линиями, а энергопотребление всего лишь 30 Вт. Цена на Taobao составляет 70 долларов США, интересный вариант при текущей ситуации на рынке, но найти видеокарту в розничной продаже практически невозможно.