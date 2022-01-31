Оно может стать отличным вариантом для игр на умеренных настройках графики, мобильных игр или игр через облачные сервисы. Можно подключить три монитора.

В ассортименте компании MSI присутствуют довольно необычные системы, теперь производитель намеревается пополнить линейку новым ультра-компактным вариантом для игр MAG Trident S, сообщает Gizmochina со ссылкой на сообщение компании в Twitter @msigaming. Внешне система напоминает игровую консоль, внутри неё хорошо известный восьмиядерный APU AMD Ryzen 7 5700G с встроенным графическим ядром Vega 8, которое вполне неплохо справляется с современными играми на умеренных настройках графики. Что интересно, поддерживается одновременный вывод изображения на три монитора.

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Одним из главных достоинств компьютера безусловно является компактное исполнение. Как отмечает MSI, общий объем корпуса составляет всего лишь 2,6 литров. Это делает компьютер отличным портативным вариантом, который можно взять с собой, например, на какой-нибудь любительский турнир — устройство должно легко справляться с киберспортивными играми, такими как CS: GO, Dota 2, но высокой частоты кадров ожидать не стоит. Сама компания позиционирует решение как вариант для мобильных и облачных игр. Компьютер не будет занимать много места и впишется в любой интерьер, если предполагается только стационарное применение. На данный момент цены и доступность этой системы остаются неизвестными. Также на фото видны контроллеры MSI, возможно, они будут включены в комплект поставки.