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MSI готовит компактный компьютер объемом 2,6 литра на базе APU AMD Ryzen 5700G
Оно может стать отличным вариантом для игр на умеренных настройках графики, мобильных игр или игр через облачные сервисы. Можно подключить три монитора.
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В ассортименте компании MSI присутствуют довольно необычные системы, теперь производитель намеревается пополнить линейку новым ультра-компактным вариантом для игр MAG Trident S, сообщает Gizmochina со ссылкой на сообщение компании в Twitter @msigaming. Внешне система напоминает игровую консоль, внутри неё хорошо известный восьмиядерный APU AMD Ryzen 7 5700G с встроенным графическим ядром Vega 8, которое вполне неплохо справляется с современными играми на умеренных настройках графики. Что интересно, поддерживается одновременный вывод изображения на три монитора.

Источник: Twitter @msigaming

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Одним из главных достоинств компьютера безусловно является компактное исполнение. Как отмечает MSI, общий объем корпуса составляет всего лишь 2,6 литров. Это делает компьютер отличным портативным вариантом, который можно взять с собой, например, на какой-нибудь любительский турнир — устройство должно легко справляться с киберспортивными играми, такими как CS: GO, Dota 2, но высокой частоты кадров ожидать не стоит. Сама компания позиционирует решение как вариант для мобильных и облачных игр. Компьютер не будет занимать много места и впишется в любой интерьер, если предполагается только стационарное применение. На данный момент цены и доступность этой системы остаются неизвестными. Также на фото видны контроллеры MSI, возможно, они будут включены в комплект поставки.

#msi #компьютеры
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