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Видеокарты Intel Arc Alchemist получат поддержку Resizable BAR в Linux
Но пользователям Linux, вероятно, придётся какое-то время использовать самые свежие версии ядра и драйверов.
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Инженеры Intel продолжают усердно работать над программным обеспечением для будущих видеокарт Arc Alchemist. Недавно в обновлениях графических драйверов и ядра Linux заметили ряд исправлений, направленных на полноценную поддержку графическими ускорителями технологии Resizable BAR (ReBAR), сообщает Wccftech со ссылкой на публикацию Phoronix. Это означает, что на предполагаемый момент выхода видеокарт в конце первого квартала работа ReBAR будет обеспечена не только на Windows, но и на Linux.

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Последние исправления были направлены на расширение видимой процессором памяти графического адаптера, что отмечается в комментариях к патчам. В некоторых случаях не вся память видеокарты была доступна. Вероятно, исправления будут внедрены в ядро Linux 5.18, предполагает Phoronix, также отмечая, что начальная поддержка видеокарт Intel Arc Alchemist в Linux уже есть, но работа над ней не останавливается и многое продолжает меняться. Скорее всего, владельцам новых видеокарт Intel и пользователям Linux первое время придётся использовать самые «свежие» версии ядра и графических драйверов Mesa, чтобы получить доступ ко всем технологиям.

#intel #видеокарты #linux #intel arc #intel arc alchemist
2
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