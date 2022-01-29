SSD с турбобустом и повышенным энергопотреблением PL2?

Главный инженер лаборатории разгона Intel Дэн Рэгланд (англ. Dan Ragland) в интервью Яну Катрессу (англ. Ian Cutress) для ресурса AnandTech рассказал про попытки разгона твердотельных накопителей: «я проделал новаторскую работу по разгону SSD». Рэгланд лишь в общих чертах поведал о своём опыте, вероятно, разгону мог подвергаться контроллер устройства, но в конечном итоге от идеи отказались после оценки жизнеспособности такого варианта на рынке и рисков потери информации.

реклама «На самом деле, здесь было много возможностей, по крайней мере, когда мы изучали разгон SSD. Потому что, как и у процессоров, у них есть свои пределы мощности, и в зависимости от того, можете ли вы его охладить или в каких условиях вы находитесь, есть запас. Но мы оценили это и задались вопросом, не подвергаются ли данные риску — мы изучили рынок и в итоге приняли решение не заниматься этим всерьёз. Это то, что мы всегда держим в уме, но в то время это было решено». — Дэн Рэгланд в интервью AnandTech

Как справедливо отмечает ресурс Guru3D, потенциальная потеря данных из-за нестабильности, усложнение и удорожание накопителей из-за необходимости в более производительных системах питания вряд ли оправдывают возможные преимущества от разгона.

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В 2020 году Intel сообщила о продаже своего бизнеса по производству NAND флэш памяти и SSD южнокорейской компании SK hynix. В конце прошлого года завершилась первая фаза закрытия сделки с образованием дочерней SK hynix компании Solidigm. Её руководителем стал бывший генеральный директор группы решений энергонезависимой памяти Intel Роберт Б. Крук (англ. Robert B. Crooke).