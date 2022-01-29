Пятиминутные блокировки ожидают владельцев, которые никак не могут устроиться поудобнее.

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Похоже, что владельцам Tesla могут запретить слишком часто регулировать сиденья, сообщает ресурс Drive Tesla Canada со ссылкой на Twitter энтузиаста @greentheonly, который нашёл соответствующие записи в обновлении программного обеспечения электромобилей Model 3 и Y. Появились признаки внедрения системы контроля Seat abuse, которая отслеживает показатели для выявления слишком частого изменения положения сидений.

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Владельцы, которые никак не могут устроиться поудобнее, станут получать предупреждения следующего характера: «Обнаружено чрезмерное использование мотора механизма перемещения сиденья», «Мотор механизма перемещения сиденья недоступен из-за чрезмерного использования» и «Подождите 5 минут для повторной регулировки положения сиденья». Ресурс предполагает, что нововведение может быть направлено на сохранение ресурса двигателей регулировки сидений, возможно, клиенты часто обращаются в сервисный центр из-за их поломки.

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Также сообщается, что у Tesla появился новый поставщик передних сидений — компания Brose из Германии. В прошлом году в Германии заработала новая гигафабрика Tesla, вероятно, автопроизводитель ищет среди местных компаний новых партнеров для сотрудничества.