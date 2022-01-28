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Бюджетная AMD Radeon RX 6500 XT имеет все шансы попасть в руки геймерам, для майнеров она абсолютно бесполезна. Очевидно, что 4 ГБ видеопамяти уже не позволяют использовать её для добычи многих криптовалют, Ethereum в их числе. Однако видеокарту можно было бы задействовать в добыче Ethereum Classic или Raven Coin, но смысла в этом нет, что показывает тестирование от YouTube блогера Red Panda Mining.

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AMD Radeon RX 6500 XT протестировали в добыче пяти монет, наибольшая доходность наблюдается в случае с Raven Coin, судя по представленным данным и статистике ресурса minerstat. В лучшем случае удастся заработать 0,46 долларов в сутки, окупить видеокарту при её рекомендованной стоимости 199 долларов США получится ближе к середине тысячелетия.

Источник: Red Panda Mining

Что касается технических особенностей, которые могут быть полезны для рядового пользователя, Red Panda Mining удалось разогнать видеопамять до частоты 2380 МГц, эффективная частота GDDR6 в данном случае составит 19040 МГц, что позволит немного увеличить пропускную способность памяти, которая не так велика при 64 битной шине.

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