Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
ASRock говорит о переходе в эпоху метавселенных и выпускает свой первый NFT токен
Оценивается токен в 0,1 ETH, желающие купить есть.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Как и ожидалось, сегодня компания ASRock выпустила свой первый NFT токен Phantom Gaming EVO. Это анимированный токен, который демонстрирует эволюцию логотипа брэнда Phantom Gaming. Брэнд хорошо известен многим по видеокартам и материнским платам ASRock. Токен выпущен тиражом 100 экземпляров на площадке OpenSea, стоимость каждого оценивается в 0,1 ETH, что по текущему курсу приблизительно равно 240 долларам США. Спрос есть, на момент написания три токена уже были проданы.

реклама

С выпуском первого NFT компания ASRock говорит о переходе в эпоху метавселенных. Как объясняется, выпуск предметов коллекционирования следующего поколения поможет компании наладить тесное взаимодействие с сообществом и распространить свой цифровой след на новый этап в истории. Часть дохода от продажи NFT будет инвестирована в фонд ASRock NFT Fund, о котором компания расскажет подробнее позже. В задачи фонда входит поддержка создателей контента, дизайнеров и художников в различных областях.

#asrock #криптовалюты #nft-токены
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Bloomberg рассказал о будущем криптовалют в РФ и озвучил позицию В. Путина по легализации майнинга
Компания Biostar выпустила коллекцию NFT токенов
Стоит ли покупать Shiba Inu и Dogecoin в 2022 г – эксперты РБК рассказали о судьбе собачьих токенов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
224
Илон Маск хочет купить аккаунт 19-летнего программиста за $5000, но парень попросил Tesla Model 3
20
Виталик Бутерин рассказал об отказе от власти денег и назвал NFT технологией будущего
30
27 января Биткоин снова перешёл к падению, обвалив весь рынок криптовалют
57
Европейские цены GeForce RTX 3050 оказались довольно низкими – идёт большая партия за 250 долларов
25
26 января российские магазины скинули цены на игровые видеокарты до 25% несмотря на рост курса Эфира
51
Компания Microsoft объявила о выходе первого крупного обновления для ОС Windows 11
8
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
38
Дефицит оперативной памяти DDR5 закончился - настало время апгрейда на Intel Alder Lake
64
Core i3-12100F за $105 на 5.2 ГГц обошёл в играх 10-ядерный Core i9-10900K за $500 в тесте TechPUp
24
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
276
GeForce RTX 3050 уже на Авито, а в российской рознице продаже закончились не начавшись
57
Названы рекомендованные цены моделей GeForce RTX 3050 от различных производителей
37
EVGA анонсировала игровой компьютер E1 с видеокартой GeForce RTX 3090 Ti
19
22 смартфона Xiaomi получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13 до конца марта
2
Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
68
RX 6500 XT дешевеет - ее можно купить менее, чем за 30 тысяч рублей
21
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
86
Gigabyte может выпустить системную плату и видеокарту Stealth с маскировкой разъемов
+
Crysis 4 станет по-настоящему «некстгенным» шутером, но релиз состоится ещё нескоро
23

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
16
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
31
Выбираю мощный блок питания форм-фактора SFX, для высокопроизводительного компактного ПК
27
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
17
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть первая
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
17:10
вчера в ситилинке уже продавали но дорого. 45-48 вокруг днс ажиотаж потомучто тут близко к ррц цена. но они на день опоздали так то старт 27
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Владимир Гевак
17:07
Тоже смотрел на эту дрочильню с оформлением заказа 4 часа. Итог неутешительный)) Позор ДНСу
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Дмитрий
17:06
так там наличие карты не обязательно)) они заранее обьявление выставляют карта еще в магазине. они в ситилинке 27 продавались. а еще до продаж уже были рофельные объявления с 80 тысячами. понятно ...
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
REY_B_
17:05
Если коротко, то Мифология была вылизана во всём. Глюки, баги, высокие системные требования (на максимальной карте), да были. Но это не то! Просто тогда делали реально уникальные игры. И делались с эн...
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть первая
misterYoda
17:05
Была? Лысого она там была, никто не смог купить.
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
VVi3ard
17:03
Ну вообще то за 5к можно терабайт ССД взять NVME а тут подарить не пойми кому. Но даже если опустить этот момент то так то и 25к не супер цена за эту карту, на грани разумного а за 32к вообще её нет с...
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Сергей Черненко
17:03
уже 27.01 были объявления о продаже 3050
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Сергей Черненко
17:03
Могу скрин с авито скинуть, где ДНСовские карты 3050 продают с 27.01, за сутки до официальной продажи
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
misterYoda
17:02
Я на 3-70 спокойно в 2к играл все настройки вправо не глядя, а она не намного шустрее 3060ти.
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
Сергей Черненко
16:59
28.01 старт продаж видеокарты 3050, просидел в попытках заказать с 10 до 16.30 как итог, ничего не купил. Карт нет. Все распродано по своим и перекупам. На Авито объявления появились 27.01 по цене в 2...
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем