Оценивается токен в 0,1 ETH, желающие купить есть.

Как и ожидалось, сегодня компания ASRock выпустила свой первый NFT токен Phantom Gaming EVO. Это анимированный токен, который демонстрирует эволюцию логотипа брэнда Phantom Gaming. Брэнд хорошо известен многим по видеокартам и материнским платам ASRock. Токен выпущен тиражом 100 экземпляров на площадке OpenSea, стоимость каждого оценивается в 0,1 ETH, что по текущему курсу приблизительно равно 240 долларам США. Спрос есть, на момент написания три токена уже были проданы.

реклама

С выпуском первого NFT компания ASRock говорит о переходе в эпоху метавселенных. Как объясняется, выпуск предметов коллекционирования следующего поколения поможет компании наладить тесное взаимодействие с сообществом и распространить свой цифровой след на новый этап в истории. Часть дохода от продажи NFT будет инвестирована в фонд ASRock NFT Fund, о котором компания расскажет подробнее позже. В задачи фонда входит поддержка создателей контента, дизайнеров и художников в различных областях.