В базе данных результатов бенчмарка CrossMark компании Bapco заметили квалификационный образец будущего ноутбука Intel с дискретной видеокартой Arc A370M, сообщает VideoCardz. Название модели частично подтверждает схему обозначений, которой компания должна придерживаться в будущей линейке. Тестовая плата также была оснащена 14-ядерным (6 + 8) и 20-поточным процессором Intel Core i7-12800H вместе с оперативной памятью DDR5-4800.
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К сожалению, об уровне быстродействия графического ускорителя Arc A370M ничего не известно. По предположению VideoCardz, это модель начального класса, основанная на графическом процессоре DG2-128EU со всеми активными шейдерными блоками в количестве 1024 единиц.
В соответствии с недавно всплывшей в сети классификацией, этот вариант в ноутбуках должен комплектоваться GDDR6 памятью с чипами 14 Гбит/с, шириной шины 64 бит и общим объёмом 4 ГБ. Ближайшими современными конкурентами Arc A370M считаются мобильные видеокарты на базе графических процессоров AMD Navi 24 и NVIDIA GA107. Ближайшим аналогом от Intel в настольных системах может быть модель Arc A380, она должна получить более производительную подсистему памяти с 96-битной шиной.