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Китай одобряет сделку AMD по приобретению Xilinx с определёнными условиями
AMD близка к покупке разработчика и производителя ПЛИС.
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Похоже, AMD близка к преодолению одного из последних препятствий на пути к приобретению Xilinx, разработчика и производителя интегральных микросхем программируемой логики (ПЛИС). Сделка, о которой стало известно осенью 2020 года, может завершиться в первом квартале — китайские регуляторы готовы её одобрить, сообщает Bloomberg, но на определённых условиях, которые излагаются в документе Государственной администрации Китая по регулированию рынка (State Administration for Market Regulation, SAMR).

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Среди всего прочего, после объединения компания не должна применять ограничения к поставкам продукции Xilinx в Китай, условиям продажи или сотрудничества с китайскими компаниями. Изделия Xilinx должны сохранять гибкость и совместимость с другими продуктами на китайском рынке и с процессорами ARM, также сообщает Reuters.

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Сделка оценивается в 35 млрд. долларов, если она завершится успешно, то AMD расширит своё портфолио богатым предложением различных ПЛИС, которые могут дополнить её серверные процессоры EPYC и усилить конкурентоспособность на рынке центров обработки данных, отмечает Nasdaq. Приобретение Xilinx может помочь компании укрепить позиции и на множестве других направлений.

#amd #xilinx #бизнес
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