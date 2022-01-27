Модели с ценой 249 долларов США есть!

Видеообзор NVIDIA GeForce RTX 3050 на YouTube канале GamersNexus содержал информацию о рекомендованной стоимости видеокарт в различном исполнении от ряда производителей, сообщает VideoCardz. Теперь можно понять, какая модель сколько должна стоить. В списке есть варианты без заводского разгона и оцениваются они в соответствии с рекомендациями NVIDIA — в 249 долларов США.

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Как отмечает VideoCardz, NVIDIA приложила усилия, чтобы GeForce RTX 3050 появилась на рынке по рекомендованной цене, но производители могут сосредоточиться на поставках болеее дорогих вариантов с заводским разгоном, а поставки обычных моделей ограничить. Модели с разгоном дороже, в представленной таблице они оцениваются от 329 до 489 долларов США. Это существенное повышение цены относительно рекомендованной.

Можно надеяться, что GeForce RTX 3050 за 249 долларов США все-таки удастся найти на полках магазинов. Например, по информации технологического ресурса OC3D, в Великобритании к продаже по рекомендованной цене готовятся около тысячи GeForce RTX 3050 и это только в первый день.

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