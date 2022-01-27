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Valve назвала дату начала продаж и отправки первой партии Steam Deck
Забронировавшие консоль пользователи начнут получать письма для подтверждения покупки в конце февраля.
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Источник: Valve, Steam

Информация о твёрдых намерениях Valve начать отправку игровых консолей Steam Deck в конце февраля уже подтверждалась в интервью с сотрудниками компании и в официальных новостях. Теперь наконец-то стали известны точные даты — 25 февраля счастливчики, которым удалось забронировать устройство, начнут получать письма с предложением как можно быстрее завершить начатое. Получившие письмо должны будут оформить покупку в течение 72 часов, либо бронь перейдёт дальше по очереди и в первой партии 28 февраля устройство вам не отправят. Далее рассылка писем будет осуществляться «волнами», еженедельно в порядке очереди резервирования.

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Стоит напомнить, что забронировать Steam Deck могли жители США, Канады, Великобритании и стран ЕС. Когда игровая консоль появится в России и появится ли вообще, на данный момент неизвестно. На сайте Steam Deck уточняется, что информацию о доступности в других странах обновят в скором времени. Запрет на публикацию обзоров также снимается 25 февраля, наверняка в прессе появится огромное количество рецензий, а как только устройство дойдёт до покупателей, начнут выясняться дополнительные детали. В особенности интересен опыт взаимодействия неподготовленных пользователей с операционной системой SteamOS на базе Linux.

#steam #игровые консоли #steam deck
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