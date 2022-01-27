Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
TeamGroup анонсировала первый твердотельный накопитель с поддержкой PCIe Gen5
Скорость последовательного чтения достигает 13000 МБ/с.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Источник: Team Group Inc.

Компания TeamGroup анонсировала свой первый твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen5 и поддержкой новейшего протокола NVMe версии 2.0. Он совершит дебют в серии продуктов CARDEA под брэндом T-FORCE, ориентированным на геймеров и производительные игровые системы. Компания считает, что накопитель будет самым быстрым в момент выхода на рынок — говорится о скоростях последовательного чтения и записи, превышающих 13000 МБ/с и 12000 МБ/с соответственно, а также объёме до 4 ТБ. Характеристики удовлетворят возросшие требования игровой индустрии, в которой усиливается присутствие таких направлений как видеотрансляции, дополненная и виртуальная реальность.

реклама

TeamGroup планирует начать массовое производство твердотельных накопителей PCIe Gen5 серии T-FORCE CARDEA в третьем квартале 2022 года. Новое поколение устройств получит фирменные запатентованные технологии повышения надёжности и долговечности, также компания представит эффективные решения для охлаждения новых высокоскоростных твердотельных накопителей. Как видно на прикрепленном изображении, новые накопители будут использовать запатентованные TeamGroup компактные графеновые пластины для рассеивания тепла и массивные радиаторы.

#ssd #твердотельные накопители #новинки #pcie 5.0 #teamgroup
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

be quiet! расширяет линейку блоков питания Pure Power 11 FM моделями мощностью 850 и 1000 Вт
Субфлагман Google Pixel 6A может выйти в мае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск пообещал съесть гамбургер в прямом эфире, если McDonald’s начнёт принимать Dogecoin
14
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
101
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за сутки до официального релиза, но поиграть на ней пока нельзя
23
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
148
McDonald’s ответил Илону Маску шуточным твитом, сделав популярным криптовалюту Grimace Coin
5
Едва заметная разница между оригиналом и ремастером Life is Strange — в официальном видеоролике-сравнении
2
В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
50
Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
37
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
70
28 смартфонов Huawei получат стабильную прошивку EMUI 12 до конца марта
4
Астрономы утверждают, что Черных дыр во Вселенной в разы больше, чем песчинок на Земле
21
В 2030 году Биткоин будет стоить $1 360 000, а капитализация Эфира достигнет $22.5 трлн – ARK Invest
55
Исследовательская система компании Meta объединит 16000 графических процессоров NVIDIA A100
3
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3090 на Авито опустились ниже психологически важной отметки в 200 тысяч рублей
41
GeForce RTX 4090 будет потреблять 600 Вт и может оказаться в 2.5 раза мощнее GeForce RTX 3090
33
Качественный кинематографический тизер стратегии Gord от бывших сотрудников CD Projekt RED
2
be quiet! расширяет линейку блоков питания Pure Power 11 FM моделями мощностью 850 и 1000 Вт
1
Завтра состоится мировой старт продаж новых видеокарт NVIDIA RTX 3050 - чего ожидать
20
Купивший GeForce RTX 3050 до анонса счастливчик не смог ею воспользоваться в полной мере
18
Бюджетные материнские платы для CPU Alder Lake появились в магазинах РФ – цены стартуют с 9000 р
30

Популярные статьи

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
48
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
8
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
7
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
5

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
12:09
Умоляю! Не публикуйте мои фотки в одноклассниках! Меня могу понизить в должности!
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
ахахах
12:08
в 90-х штоли при ельцине.Еле выбрались с них щас
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Motor Head
12:06
Ахаха , + в карму ))) Точняк )))
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
Slow Mo
12:06
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Kasyan
12:05
Я бы не сказал что это огрызок, учитывая какой огрызок от недокарты выпустила АМД, тут я даже готов Хуанито поаплодировать. Единственный недостаток, что цена как обычно будет неадекватной, а так норм ...
Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
Захар Скобелев
12:05
Ну были вторые тесты ... Но про эти тесты все забыли , потому что как ещё захайпится новостным источникам? Были тесты где ексинос показал себя превосходно, но этот пост быстро забыли и фигачат тему ...
Exynos 2200 проиграл Dimensity 9000 и Apple A15 Bionic в Geekbench 5
Сан Саныч
12:04
Покупать Б/У карту с рук - это тоже самое что покупать автомобиль с огромным пробегом, неизвестно у кого. Может конечно повезти, а если не повезет - то значит купил себе только один геморрой. Я бы луч...
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Motor Head
12:03
Доходяга , когда пробку пивную понюхаешь смотри не набухайся )))
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
ахахах
12:03
у Украины нет ниодного спутника и всю информацию им дают пиндосы со своих.Чё им сказали,так и есть для них
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
muas
12:03
День когда заглот перестанет писать свои высеры станет офф. праздником на оверах.
26 января российские магазины скинули цены на игровые видеокарты до 25% несмотря на рост курса Эфира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем