Скорость последовательного чтения достигает 13000 МБ/с.

Компания TeamGroup анонсировала свой первый твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen5 и поддержкой новейшего протокола NVMe версии 2.0. Он совершит дебют в серии продуктов CARDEA под брэндом T-FORCE, ориентированным на геймеров и производительные игровые системы. Компания считает, что накопитель будет самым быстрым в момент выхода на рынок — говорится о скоростях последовательного чтения и записи, превышающих 13000 МБ/с и 12000 МБ/с соответственно, а также объёме до 4 ТБ. Характеристики удовлетворят возросшие требования игровой индустрии, в которой усиливается присутствие таких направлений как видеотрансляции, дополненная и виртуальная реальность.

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TeamGroup планирует начать массовое производство твердотельных накопителей PCIe Gen5 серии T-FORCE CARDEA в третьем квартале 2022 года. Новое поколение устройств получит фирменные запатентованные технологии повышения надёжности и долговечности, также компания представит эффективные решения для охлаждения новых высокоскоростных твердотельных накопителей. Как видно на прикрепленном изображении, новые накопители будут использовать запатентованные TeamGroup компактные графеновые пластины для рассеивания тепла и массивные радиаторы.