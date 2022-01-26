Инженеры Valve подготовили изменения для графических драйверов.

Инженеры Valve работают над улучшением шейдинга с переменной скоростью в графическом драйвере с открытым исходным кодом Radeon Vulkan (RADV) для повышения времени автономной работы Steam Deck, сообщает ресурс Phoronix. Шейдинг с переменной скоростью (англ. Variable Rate Shading, VRS) позволяет повысить производительность и снизить энергопотребление за счёт уменьшения качества рендеринга в областях кадра, где это менее заметно. Хотя поддержка данной технологии уже есть в драйвере RADV, инженеры Valve хотят расширить возможности управления, чтобы принудительно изменять скорость VRS.

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По мнению Phoronix, скорость или, проще говоря, качество шейдинга инженеры Valve могут привязать к в зависимости от того, работает ли Steam Deck от сети или автономно, а также регулировать VRS в зависимости от уровня заряда аккумулятора или температуры. Изменения находятся на рассмотрении для включения в состав графического драйвера Mesa 22.0, релиз которого должен состояться в конце февраля — как раз к началу поставок Steam Deck.