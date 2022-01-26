Блоки питания обладают сертификатом 80 PLUS Gold.

850 Вт 1000 Вт Источник: be quiet!

Немецкий производитель компонентов для настольных компьютеров be quiet! объявил о выпуске двух новых моделей блоков питания в линейке Pure Power 11 FM. Это варианты мощностью 850 и 1000 Вт. Они позиционируются как решения, предлагающие высокую надежность и богатый набор функций по оптимальной цене. При этом модели могут рассматриваться как для очень тихих систем, так и для игровых ПК с производительными видеокартами: для охлаждения используется оптимизированный для эффективной бесшумной работы 120-мм вентилятор, блоки питания прошли сертификацию 80 PLUS и соответствуют уровню Gold с показателем эффективности 93,9%.

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Среди достоинств блоков питания Pure Power 11 FM можно выделить наличие плоских кабелей для всех основных соединений, модульную конструкцию, две независимые шины 12 В с достаточным количеством разъёмов PCI-Express, в модели мощностью 1000 Вт их шесть. Также нельзя не отметить топологию с резонансным преобразованием LLC, синхронным выпрямителем SR и преобразователем напряжения DC/DC — это позволяет повысить стабильность и улучшить регулирование напряжения. Реализованы все современные схемы защиты.

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Начало продаж моделей Pure Power 11 FM мощностью 850 Вт и 1000 Вт запланировано на 8 февраля, рекомендованная стоимость новинок в Европе 124,90 и 154,90 евро соответственно, на все модели распространяется 5-летняя гарантия производителя.