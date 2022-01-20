По приблизительным подсчетам, площадь графического процессора Navi 24 в новой игровой видеокарте начального класса AMD Radeon RX 6500 XT составляет всего лишь 107 мм2. Возможно, данная видеокарта и сам графический процессор выглядят не слишком привлекательно в качестве варианта для современного настольного игрового ПК. А что если бы Navi 24 выступил в роли интегрированного графического процессора? Энтузиасты уже примерили его на эту позицию и нужно сказать, что он смотрится на ней очень хорошо.
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Один из достаточно известных Twitter информаторов под псевдонимом @Olrak29_ опубликовал эскиз воображаемого процессора Ryzen 7 5800GX, где один из чиплетов с ядрами Zen 3 был заменен графическим процессором Navi 24. Кристалл практически идеально расположился на стандартной подложке. Площадь чиплета с ядрами Zen 3 составляет 80,7 мм2, что на 27 мм2 меньше чем у Navi 24. А вот кристалл ввода-вывода даже больше этого графического процессора — разница 18 мм2.
Все это очередной раз указывает на то, что при большом желании компания может создать гораздо более производительные APU для настольных ПК и ноутбуков. Наверняка с такой технологией как 3D V-Cache можно было бы компенсировать сравнительно низкую пропускную способность памяти DDR5 и добиться достаточно высокой производительности.