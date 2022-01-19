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AMD представила три новые профессиональные видеокарты начального уровня, одну для настольных ПК и две для ноутбуков. Все новинки основаны на различных вариантах 6-нм графического процессора (ГП) Navi 24. Для настольных систем предназначается Radeon PRO W6400, модель оснащается ГП с 768 потоковыми процессорами и 16 МБ Infinity Cache, а также 4 ГБ видеопамяти GDDR6 (16 Гбит/с) с шиной 64-бит.

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По мнению компании, данный вариант предлагает идеальное сочетание производительности и эффективности по доступной цене для работы в современных системах автоматизированного проектирования и различных офисных задач. Например, при сравнении с Radeon PRO WX 3200 утверждается о трехкратном повышении производительности в Autodesk AutoCAD 2022 и повышении быстродействия на 87% в эталонном тесте Holomark 2 системы моделирования McNeel Rhino.

Видеокарта очень компактная, выполнена в низкопрофильном форм-факторе и оснащена небольшой системой охлаждения в виде цельного алюминиевого радиатора с одним вентилятором. Энергопотребление видеокарты TGP всего лишь 50 Вт.

Новинками в мобильном семействе профессиональных ускорителей стали AMD Radeon PRO W6500M и W6300M, графические процессоры этих вариантов получили 1024 и 768 потоковых процессоров, 16 и 8 МБ Infinity Cache соответственно. Первый вариант комплектуется 4 ГБ видеопамяти GDDR6 (16 Гбит/с) с шиной 64-бит, а вот второй только 2 ГБ с шиной 32-бит.

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Видеокарта AMD Radeon PRO W6400 ожидается в первом квартале 2022 года по цене 229 долларов США, мобильные варианты будут доступны в составе готовых решений к концу этого года. Больше о новых ускорителях можно узнать в пресс-релизе и на странице новой модели на сайте AMD.