Цены могут вырасти, даже если производство и поставки наладятся.

Компьютерное сообщество с нетерпением ждет, когда же закончится строительство новых заводов по производству полупроводниковой продукции, увеличатся объемы производства, ситуация с дефицитом начнет разрешаться, а цены на компьютерные компоненты снизятся. В соответствии с заявлениями представителей некоторых компаний, положительные изменения могут произойти к концу этого года, а там новое поколение процессоров и видеокарт.

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Многие ожидают, что ситуация наладится и соотношение производительности к цене следующего поколения компонентов будет выше. Однако снижения цен может не наблюдаться, даже в случае с увеличением объемов производства и поставок. Ценам предсказывают рост и он может затронуть продукты, которые уже находятся в производстве.

В отчете упоминается, что AMD собирается увеличить цену на все 7-нм и 5-нм чипы, произведенные на TSMC, поскольку с начала этого года коммерческое предложение TSMC увеличилось на 10-20% для зрелых и передовых технологических узлов.

Также сообщается, что NV заплатила TSMC аванс за долгосрочные заказы на 5-нм графические процессоры серии RTX 40, начиная с этого года, и может переложить часть высоких производственных затрат на покупателей. — машинный перевод MyDrivers и DigiTimes

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Со ссылкой на тезисы, которые китайский ресурс MyDrivers выделил из закрытого отчета тайваньского издания DigiTimes, ресурс Wccftech сообщает, что тройка ведущих разработчиков чипов, размещающих заказы на производство у TSMC, повысит цены на свои продукты до 20%. К причинам этого относят повышение цен со стороны тайваньского производителя. По слухам, рост цен затрагивает зрелые и продвинутые технологические процессы, поэтому не стоит рассчитывать на снижение цен и старых продуктов в преддверии выхода новых линеек.