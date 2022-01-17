Проблема кроется в отсутствии инструкций, необходимых для расшифровки DRM.

Intel представила в новом поколении процессоров большое количество моделей, среди которых каждый может найти подходящий вариант для решения своих самых разнообразных задач. Однако новые процессоры подойдут не для всех сфер применения, например, на них точно не стоит ориентироваться при построении HTPC системы для домашнего кинотеатра, — подчеркивает Tom’s Hardware. Причина кроется в отсутствии поддержки набора инструкций Intel SGX (Software Guard Extension). Хотя эти инструкции были удалены еще в предыдущем поколении процессоров Intel под названием Rocket Lake, в документации к новым снова подчеркивается отсутствие поддержки.

реклама

Для домашних кинотеатров отсутствие Intel SGX означает потерю возможности воспроизведения дисков Ultra HD Blu-ray с защитой DRM. Как отмечает Tom’s Hardware, для данных целей лучше ориентироваться на процессоры Intel от 8-го до 10-го поколения включительно. Хотя Intel SGX поддерживался семействами Skylake и Kaby Lake, в процессорах 6-го и 7-го поколения могут присутствовать различные проблемы, так в первом случае с передачей сигнала по HDMI 2.0. Также специалисты советуют не обновлять операционную систему Windows до 11 версии, чтобы избежать замены необходимых драйверов.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Считается, что с развитием сервисов потоковой передачи распространение контента на физических носителях постепенно уходит в прошлое, несмотря на ряд преимуществ. В связи с этим отказ от Intel SGX может выглядеть закономерно, особенно если учесть большое количество уязвимостей, открытых в процессорах через эту технологию, отмечает Bleeping Computer.