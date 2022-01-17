Intel представила в новом поколении процессоров большое количество моделей, среди которых каждый может найти подходящий вариант для решения своих самых разнообразных задач. Однако новые процессоры подойдут не для всех сфер применения, например, на них точно не стоит ориентироваться при построении HTPC системы для домашнего кинотеатра, — подчеркивает Tom’s Hardware. Причина кроется в отсутствии поддержки набора инструкций Intel SGX (Software Guard Extension). Хотя эти инструкции были удалены еще в предыдущем поколении процессоров Intel под названием Rocket Lake, в документации к новым снова подчеркивается отсутствие поддержки.
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Для домашних кинотеатров отсутствие Intel SGX означает потерю возможности воспроизведения дисков Ultra HD Blu-ray с защитой DRM. Как отмечает Tom’s Hardware, для данных целей лучше ориентироваться на процессоры Intel от 8-го до 10-го поколения включительно. Хотя Intel SGX поддерживался семействами Skylake и Kaby Lake, в процессорах 6-го и 7-го поколения могут присутствовать различные проблемы, так в первом случае с передачей сигнала по HDMI 2.0. Также специалисты советуют не обновлять операционную систему Windows до 11 версии, чтобы избежать замены необходимых драйверов.
Считается, что с развитием сервисов потоковой передачи распространение контента на физических носителях постепенно уходит в прошлое, несмотря на ряд преимуществ. В связи с этим отказ от Intel SGX может выглядеть закономерно, особенно если учесть большое количество уязвимостей, открытых в процессорах через эту технологию, отмечает Bleeping Computer.