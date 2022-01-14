А вот электромобиль купить за DOGE нельзя, только если масштабную модель.

С сегодняшнего дня покупки в интернет-магазине Tesla можно оплачивать криптовалютой Dogecoin (DOGE), об этом сообщил Илон Маск (англ. Elon Musk) в своем Twitter. Месяцем ранее глава компании анонсировал введение новой формы оплаты при покупке сувенирной продукции. Купить новенький Tesla Model X за DOGE нельзя, а вот киберсвисток (англ. Cyberwhistle) — пожалуйста. Свисток оценивается в 300 DOGE. Для покупки доступны не только безделушки, но и вполне серьезные товары, например, детский электро-квадроцикл Cyberquad, он оценивается примерно в 12000 DOGE.

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Онлайн магазин Tesla продолжает обновляться, поэтому в скором времени мы можем увидеть еще больше товаров, которые при покупке можно будет оплатить DOGE. На момент написания возможность оплаты может меняться в зависимости от региона, так на канадском сайте криптовалютой можно оплатить покупку масштабной модели Tesla Model 3 от Diecast, в американском онлайн-магазине такая возможность пока отсутствует. Событие повлияло на курс криптовалюты, который сегодня утром подскочил до $0,20.