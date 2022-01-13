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В графическом драйвере Mesa 22 обнаружили 20 идентификаторов PCI для видеокарт Intel
Надеемся, что ассортимент видеокарт Intel будет действительно широким.
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Ранее сообщалось, что инженеры Intel успели внести важные изменения в графический драйвер с открытым исходным кодом Mesa 22.0 для повышения производительности будущих видеокарт Arc Alchemist. А сегодня ресурс Phoronix обратил внимание на количество идентификаторов устройств PCI, которые могут включить в этот драйвер. Всего в драйвере присутствует 20 уникальных идентификаторов, все они могут иметь отношение к будущим представителям линейки видеокарт Arc Alchemist разного класса. Это не обязательно означает, что компания выпустит 20 моделей, но теоретически может указывать на количество готовящихся видеокарт.

Источник: gitlab.freedesktop.org и Phoronix

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До сих пор непонятно, сколько видеокарт планирует представить Intel. Из различных новостей точно известно о трех настольных дискретных моделях, бюджетной Arc A380 и двух производительных вариантах, которые могут получить цифровое обозначение A7XX. Ранее ресурс VideoCardz сообщал об обнаружении в драйверах для Windows идентификаторов для 32-х видеокарт DG2. Вполне вероятно, что с приближением к релизу список «почистили» от инженерных образцов.

#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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