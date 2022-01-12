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Новый чип Samsung Exynos с графикой AMD RDNA2 представят вместе с новыми смартфонами
Презентацию Exynos опять перенесли, теперь, вероятно, на 8 февраля.
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В конце декабря Samsung опубликовала тизер для начала маркетинговой кампании в рамках продвижения на рынок новейших однокристальных систем (System-on-a-Chip, SoC) Exynos с графикой AMD RDNA 2, однако мероприятие, назначенное на 11 января, так и не состоялось.

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О совместной работе с Samsung над новыми амбициозными SoC компания AMD рассказала еще на выставке Computex 2021. С тех пор практически не было каких-либо значимых новостей о новых Exynos. Одновременно с этим достаточно надежные инсайдеры сообщали и продолжают сообщать о сложностях в разработке. Так достаточно известный инсайдер Ice Universe утверждает, что целевой уровень частоты графического ядра не достигнут из-за нагрева и работа над SoC продолжается для того, чтобы все-таки выжать из текущего дизайна максимально возможную частоту.

Оригинальное сообщение и машинный перевод. Источник: Ice Universe Weibo и VideoCardz

Как отмечает VideoCardz, Samsung удалила тизер и специальный веб-сайт для события, которое должно было состояться вчера. Со ссылкой на Business Korea ресурс сообщает, что компания отрицает наличие каких-либо проблем с производством или производительностью чипа.

«Мы планируем представить новый процессор во время запуска нового смартфона Samsung. Никаких проблем с производством и производительностью процессора нет».

— представитель Samsung изданию Business Korea
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Остается надеяться, что это действительно так. Теперь анонса новых SoC Exynos нужно ждать до 8 февраля, в этот день должна состояться презентация Galaxy Unpacked 2022, где и будет анонсирована флагманская линейка смартфонов Galaxy S22.

#samsung #смартфоны #exynos
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