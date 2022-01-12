Презентацию Exynos опять перенесли, теперь, вероятно, на 8 февраля.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В конце декабря Samsung опубликовала тизер для начала маркетинговой кампании в рамках продвижения на рынок новейших однокристальных систем (System-on-a-Chip, SoC) Exynos с графикой AMD RDNA 2, однако мероприятие, назначенное на 11 января, так и не состоялось.

реклама

О совместной работе с Samsung над новыми амбициозными SoC компания AMD рассказала еще на выставке Computex 2021. С тех пор практически не было каких-либо значимых новостей о новых Exynos. Одновременно с этим достаточно надежные инсайдеры сообщали и продолжают сообщать о сложностях в разработке. Так достаточно известный инсайдер Ice Universe утверждает, что целевой уровень частоты графического ядра не достигнут из-за нагрева и работа над SoC продолжается для того, чтобы все-таки выжать из текущего дизайна максимально возможную частоту.

Как отмечает VideoCardz, Samsung удалила тизер и специальный веб-сайт для события, которое должно было состояться вчера. Со ссылкой на Business Korea ресурс сообщает, что компания отрицает наличие каких-либо проблем с производством или производительностью чипа.

«Мы планируем представить новый процессор во время запуска нового смартфона Samsung. Никаких проблем с производством и производительностью процессора нет». — представитель Samsung изданию Business Korea

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Остается надеяться, что это действительно так. Теперь анонса новых SoC Exynos нужно ждать до 8 февраля, в этот день должна состояться презентация Galaxy Unpacked 2022, где и будет анонсирована флагманская линейка смартфонов Galaxy S22.