Сервис штурмует новые высоты на протяжении нескольких месяцев.

Steam продолжает штурмовать рекорды по количеству одновременно играющих пользователей. В ноябре прошлого года на платформе Valve одновременно играли более 27 млн пользователей, в начале января эта цифра приблизилась к отметке 28 млн, но перешагнуть ее удалось только вчера. В воскресенье, 9 января, общее количество находящихся в играх пользователей Steam достигло 28230853, отмечает ресурс DSOGaming. Это было зафиксировано Steam и ресурсом Steamdb.

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В числе самых популярных игр первые две позиции уверенно занимают детища Valve — Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. Следом за ними идут королевские битвы PUBG и Apex Legends, а пятое место занимает не теряющая популярности GTA V и ее онлайн-режим GTA Online. Разработчики из Rockstar Games продолжают поддерживать игру, наполняя ее новым контентом уже более восьми лет с момента релиза в 2013 году, GTA V и ее Online режим продолжают привлекать игроков, в прошлом году Take-Two отчиталась о 145 млн проданных копий GTA V с момента выхода и о новом рекорде онлайна в GTA Online.

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Steam одна из старейших и наиболее популярных игровых платформ, если не самая популярная. Она предлагает большое количество удобных инструментов и сервисов как для игроков, так и для разработчиков. Нельзя не отметить стремление Valve в продвижении операционных систем на базе Linux для игр.