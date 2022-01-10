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MSI показала твердотельный накопитель SPATIUM с поддержкой PCIe 5.0
Он основан на новейшем решении Phison с контроллером PS5026-E26.
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С появлением на рынке первой платформы, поддерживающей PCI Express 5-го поколения, производители твердотельных накопителей стали активно готовиться к выпуску продуктов с этим интерфейсом. Phison стремится первой выйти на рынок с продуктами корпоративного и потребительского класса, на прошедшей выставке CES 2022 компания показала такие решения на базе своего контроллера PS5026-E26 с поддержкой PCIe 5.0. Похоже, компания MSI планирует использовать одну из конфигураций Phison для выпуска твердотельного накопителя под собственным брендом SPATIUM — накануне MSI опубликовала фотографии устройства в своем Twitter MSI Gaming.

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На фото представлен твердотельный накопитель в формате карты расширения PCIe Gen5x4, вероятно, выбор именно такого варианта сделан для обеспечения совместимости с большим количеством материнских плат — не все модели оснащаются M.2 разъемами, подключенными к шине PCIe 5.0. Судя по описанию ресурса TechPowerUp, на плате установлена тонкая медная пластина для улучшения теплоотвода. Прорезь в пластине демонстрирует контроллер PS5026-E26, можно предположить, что в серийной модели этой прорези не будет.

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Ресурс TechPowerUp также ранее публиковал полученные от Phison материалы с фотографиями и характеристиками инженерных образцов накопителей компании, среди них можно найти похожий вариант. Если MSI не указывает скоростные характеристики своего решения, то в материалах Phison новый контроллер в CrystalDiskMark обеспечивает скорости последовательного чтения и записи на уровне около 13800 и 12700 МБ/с соответственно. О сроках доступности пока не сообщается.

#msi #твердотельные накопители #phison #pcie 5.0 #pci express 5.0 #pcie gen5
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