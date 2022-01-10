Он основан на новейшем решении Phison с контроллером PS5026-E26.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

С появлением на рынке первой платформы, поддерживающей PCI Express 5-го поколения, производители твердотельных накопителей стали активно готовиться к выпуску продуктов с этим интерфейсом. Phison стремится первой выйти на рынок с продуктами корпоративного и потребительского класса, на прошедшей выставке CES 2022 компания показала такие решения на базе своего контроллера PS5026-E26 с поддержкой PCIe 5.0. Похоже, компания MSI планирует использовать одну из конфигураций Phison для выпуска твердотельного накопителя под собственным брендом SPATIUM — накануне MSI опубликовала фотографии устройства в своем Twitter MSI Gaming.

реклама

На фото представлен твердотельный накопитель в формате карты расширения PCIe Gen5x4, вероятно, выбор именно такого варианта сделан для обеспечения совместимости с большим количеством материнских плат — не все модели оснащаются M.2 разъемами, подключенными к шине PCIe 5.0. Судя по описанию ресурса TechPowerUp, на плате установлена тонкая медная пластина для улучшения теплоотвода. Прорезь в пластине демонстрирует контроллер PS5026-E26, можно предположить, что в серийной модели этой прорези не будет.

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Ресурс TechPowerUp также ранее публиковал полученные от Phison материалы с фотографиями и характеристиками инженерных образцов накопителей компании, среди них можно найти похожий вариант. Если MSI не указывает скоростные характеристики своего решения, то в материалах Phison новый контроллер в CrystalDiskMark обеспечивает скорости последовательного чтения и записи на уровне около 13800 и 12700 МБ/с соответственно. О сроках доступности пока не сообщается.