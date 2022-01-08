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Инженерные образцы процессоров AMD Ryzen 7000 оставили след в проекте распределенных вычислений
Отметились модели еще в конце 2021 года.
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Запуск линейки новых процессоров AMD на базе архитектуры Zen 4 состоится еще не скоро, но это не мешает компании уже демонстрировать, как современные игры работают на системах с инженерными образцами процессоров Ryzen следующего поколения. Как оказалось, инженерники отметились в сети еще в конце прошлого года, принимая участие в проекте распределенных вычислений MilkyWay@Home [1, 2]. Это было зафиксировано в базе данных проекта, однако внимание записи привлекли только сегодня.

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Как сообщает VideoCardz, несмотря на то, что процессоры определены системой как модели текущего поколения Ryzen 9 5950X, необходимо обратить внимание на кодовое обозначение семейства AMD Family 25, которое и раскрывает маскировку представителей архитектуры Zen 4 и семейства Raphael. В базе данных отметилась пара моделей. В отношении количества ядер никаких удивительных открытий находка не принесла, перед нами 8- и 16-ядерные образцы, на что указывает запись Number of processors, отражающая количество потоков. Интересным может быть объем кэша 2-го уровня, у будущих процессоров на каждое ядро приходится по 1 МБ кэша — это в два раза больше, чем у современных моделей на базе архитектуры Zen 3.

Источник: VideoCardz, Twitter @BenchLeaks, BOINC 1 и 2
#amd #процессоры #amd ryzen #amd zen 4 #amd raphael
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t-dirt
14:00
так для нас православных пользователей пк майнер что негр для православного южанина - цель для линчевания.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Motor Head
13:59
Зависть игрообезьян не знает границ )))
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Kozma
13:59
Ну, не знаю. Овец и баранов не чпокал в отличии от тебя и разницу не понимаю.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
overandover
13:59
С чего ты взял? Я уж не знаю как от пуза избавиться.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Твоя мамка
13:58
Ну летом странно все было, они как то через жoпу с ценами играли. Летом когда эфир дропнул до 1700 у них цены были на одном и том же уровне. Они потом выросли но это было на фоне повышения цен закупо...
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
ахахах
13:57
какие раненые,там революцию разогнали они подготовленную и оплаченую пиндосами.Еслиб тогда также поступили в начале 90-х,то и щас бы был СССР
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terenty79
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скоро все в эти игры как на работу ходить будут. а в реале будет полная жопа и деградация. уроды, с раннего детства развращают людей.
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asv1
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Криптонаркому на это похер.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
overandover
13:57
да просто ты скотина бардашная, тиипичный тупой ГЕЙмер, который мастера с объявления со столба вызывает, чтобы открыть боковую крышку
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
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