Отметились модели еще в конце 2021 года.

Запуск линейки новых процессоров AMD на базе архитектуры Zen 4 состоится еще не скоро, но это не мешает компании уже демонстрировать, как современные игры работают на системах с инженерными образцами процессоров Ryzen следующего поколения. Как оказалось, инженерники отметились в сети еще в конце прошлого года, принимая участие в проекте распределенных вычислений MilkyWay@Home [1, 2]. Это было зафиксировано в базе данных проекта, однако внимание записи привлекли только сегодня.

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Как сообщает VideoCardz, несмотря на то, что процессоры определены системой как модели текущего поколения Ryzen 9 5950X, необходимо обратить внимание на кодовое обозначение семейства AMD Family 25, которое и раскрывает маскировку представителей архитектуры Zen 4 и семейства Raphael. В базе данных отметилась пара моделей. В отношении количества ядер никаких удивительных открытий находка не принесла, перед нами 8- и 16-ядерные образцы, на что указывает запись Number of processors, отражающая количество потоков. Интересным может быть объем кэша 2-го уровня, у будущих процессоров на каждое ядро приходится по 1 МБ кэша — это в два раза больше, чем у современных моделей на базе архитектуры Zen 3.