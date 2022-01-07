Системная плата компактного компьютера оснащается сокетом LGA 1700.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Intel подтвердила во время выставки CES 2022, что будущие компактные компьютеры NUC 12 Extreme будут поддерживать установку стандартных настольных процессоров Core 12-го поколения — системная плата устройства впервые оснащается стандартным разъемом LGA 1700. Специалист по маркетингу Intel Кассандра Бодзак (англ. Cassandra Bodzak) продемонстрировала стенд, на котором находились практически все основные компоненты будущей системы под кодовым названием Dragon Canyon, сообщает Tom's Hardware.

реклама

К сожалению, дискретной видеокарте Arc места на стенде не нашлось, а вот плата расширения для подключения видеокарты есть. Вероятно, компания еще не готова показать свои графические ускорители. Среди других компонентов можно заметить три SSD накопителя NVMe с поддержкой интерфейса PCIe Gen4, пару планок оперативной памяти DDR4-3200 формата SO-DIMM, блок ввода-вывода для подключения фронтальной панели и систему охлаждения, которая состоит из испарительной камеры и центробежного вентилятора.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Также информация на стенде говорит о поддержке Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, 10-гигабитной сети, USB 3.2 Gen2, HDMI и готовности компьютера к установке процессоров Intel Core i7 и i9 с теплопакетом 65 Вт. Новые компактные компьютеры NUC 12 Extreme появятся в продаже в первом квартале этого года.