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Intel показала основные компоненты NUC 12 Extreme — поддерживаются настольные процессоры LGA 1700
Системная плата компактного компьютера оснащается сокетом LGA 1700.
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Intel подтвердила во время выставки CES 2022, что будущие компактные компьютеры NUC 12 Extreme будут поддерживать установку стандартных настольных процессоров Core 12-го поколения — системная плата устройства впервые оснащается стандартным разъемом LGA 1700. Специалист по маркетингу Intel Кассандра Бодзак (англ. Cassandra Bodzak) продемонстрировала стенд, на котором находились практически все основные компоненты будущей системы под кодовым названием Dragon Canyon, сообщает Tom's Hardware.

Источник изображения: Intel Corporation, YouTube

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К сожалению, дискретной видеокарте Arc места на стенде не нашлось, а вот плата расширения для подключения видеокарты есть. Вероятно, компания еще не готова показать свои графические ускорители. Среди других компонентов можно заметить три SSD накопителя NVMe с поддержкой интерфейса PCIe Gen4, пару планок оперативной памяти DDR4-3200 формата SO-DIMM, блок ввода-вывода для подключения фронтальной панели и систему охлаждения, которая состоит из испарительной камеры и центробежного вентилятора.

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Также информация на стенде говорит о поддержке Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, 10-гигабитной сети, USB 3.2 Gen2, HDMI и готовности компьютера к установке процессоров Intel Core i7 и i9 с теплопакетом 65 Вт. Новые компактные компьютеры NUC 12 Extreme появятся в продаже в первом квартале этого года.

#intel #процессоры #компьютеры #intel nuc #intel nuc extreme
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