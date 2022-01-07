А также улучшенное качество передачи голоса для владельцев AirPods.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Работа Microsoft над обновлением интерфейса Windows 11 и стандартных приложений операционной системы продолжается, что нашло отражение в первой сборке наступившего года на канале для разработчиков. В списке нововведений и исправлений сборки 22526 присутствует обновленный интерфейс переключения окон Alt+Tab, сообщает Windows Central.

реклама

Новый интерфейс является экспериментальным и доступен только для некоторых тестеров, но взглянуть на него может любой желающий, Брэндон ЛеБлан (англ. Brandon LeBlanc), сотрудник Microsoft из команды Windows Insider, опубликовал снимок нового Alt+Tab в своем Twitter @brandonleblanc. Обновление превратило полноэкранный Alt+Tab в оконный с небольшими изменениями в дизайне, пока это экспериментальный интерфейс и решение о его внедрении полностью будет зависеть от мнения аудитории.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Изменением, интересным для обладателей гарнитур Apple AirPods, является поддержка широкополосного звука для передачи голоса — это улучшит качество звонков. Также разработчики проводят эксперименты с увеличением стандартного списка путей для индексации файлов, желая ускорить поиск в еще большем количестве расположений. Полный список изменений доступен в блоге Windows.