Глава игрового подразделения компании AMD Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) накануне дал интервью ресурсу HotHardware, где ответил на ряд важных вопросов о продуктах, представленных компанией во время выставки CES 2022.
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Один из вопросов касался новой бюджетной видеокарты Radeon RX 6500 XT, многих пользователей смутил небольшой объем видеопамяти этого ускорителя, всего 4 ГБ, однако такое решение обосновано рядом причин. Во-первых, компания стремилась сделать Radeon RX 6500 XT дешевле, выбор объема 4 ГБ позволил достичь рекомендованной цены 199 долларов США в условиях очень высокой стоимости памяти. Специалист считает данный выбор правильным, поскольку с такими технологиями масштабирования изображения, как FSR и RSR, производительность в целевом разрешении 1080p будет достаточно высока с 4 ГБ GDDR6. При всем при этом Азор не отрицает, что в будущем могут появиться модели с большим объемом памяти.
Во-вторых, 4 ГБ видеопамяти — это отличная защита от майнеров криптовалют. Программные блокировки не так эффективны, как хотелось бы, а ограничение объема видеопамяти до 4 ГБ просто делает видеокарту непригодной для добычи многих криптовалют. Стоит добавить, что и достаточно низкая пропускная способность памяти из-за 64-битной шины делает модель непривлекательной для майнеров, даже если бы у нее было больше видеопамяти. Цель компании AMD — обеспечить максимальную доступность Radeon RX 6500 XT и объем видеопамяти 4 ГБ способствует этому. Продажи начинаются 19 января.
- Источник:
- Wccftech
- HotHardware