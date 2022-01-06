Глава игрового подразделения AMD объяснил, чем руководствовалась компания при выборе объема видеопамяти.

Глава игрового подразделения компании AMD Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) накануне дал интервью ресурсу HotHardware, где ответил на ряд важных вопросов о продуктах, представленных компанией во время выставки CES 2022.

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Один из вопросов касался новой бюджетной видеокарты Radeon RX 6500 XT, многих пользователей смутил небольшой объем видеопамяти этого ускорителя, всего 4 ГБ, однако такое решение обосновано рядом причин. Во-первых, компания стремилась сделать Radeon RX 6500 XT дешевле, выбор объема 4 ГБ позволил достичь рекомендованной цены 199 долларов США в условиях очень высокой стоимости памяти. Специалист считает данный выбор правильным, поскольку с такими технологиями масштабирования изображения, как FSR и RSR, производительность в целевом разрешении 1080p будет достаточно высока с 4 ГБ GDDR6. При всем при этом Азор не отрицает, что в будущем могут появиться модели с большим объемом памяти.

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Во-вторых, 4 ГБ видеопамяти — это отличная защита от майнеров криптовалют. Программные блокировки не так эффективны, как хотелось бы, а ограничение объема видеопамяти до 4 ГБ просто делает видеокарту непригодной для добычи многих криптовалют. Стоит добавить, что и достаточно низкая пропускная способность памяти из-за 64-битной шины делает модель непривлекательной для майнеров, даже если бы у нее было больше видеопамяти. Цель компании AMD — обеспечить максимальную доступность Radeon RX 6500 XT и объем видеопамяти 4 ГБ способствует этому. Продажи начинаются 19 января.