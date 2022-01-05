Thermaltake вступает в эру DDR5 с запуском своей первой серии оперативной памяти под названием TOUGHRAM RC DDR5. Ожидаются парные комплекты суммарным объемом 32 ГБ с частотами 4800, 5200 и 5600 МГц. Начало продаж запланировано на конец первого квартала 2022 года.
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На данный момент компания не раскрывает дополнительных спецификаций и стоимости, но позволяет познакомиться с дизайном модулей. Модули оснащаются большим алюминиевым радиатором, окрашенным в черный матовый цвет. Отсутствуют какие-либо сложные элементы и подсветка, простая и функциональная конструкция. Для любителей RGB позже будут выпущены соответствующие варианты TOUGHRAM XG RGB.
Что немаловажно, компания отмечает совместимость модулей памяти TOUGHRAM RC DDR5 с фирменными сериями необслуживаемых AIO-систем жидкостного охлаждения, например, Floe RC и Floe RC Ultra. Из других особенностей компания отмечает экранирование схемы управления питанием для повышения стабильности работы и возможность мониторинга температуры, частоты и производительности в реальном времени.