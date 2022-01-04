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Sapphire выпустила материнскую плату NITRO+ B550I Ultra Platinum для процессоров AMD
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В ассортименте компании Sapphire появилась материнская плата для процессоров AMD AM4, она основана на чипсете B550 и выполнена в компактном форм-факторе mini-ITX, сообщил Twitter-блогер @momomo_us. Это неожиданное возвращение компании на рынок материнских плат, Sapphire и ранее выпускала платы для различных платформ, но происходило это редко и обычно ассортимент моделей был ограничен. Поэтому для поклонников компании каждый выпуск новой материнской платы может считаться праздником. В числе решений Sapphire для процессоров AMD были такие модели как Pure Black 990FX (AM3+) и PURE CrossFireX 790FX (AM2+).

Источник изображения: SAPPHIRE Technology

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Материнская плата Sapphire NITRO+ B550I Ultra Platinum основана на 8-слойной печатной плате и оснащается 8-фазной подсистемой питания 70A Power Stage. Поддерживается DDR4 с частотой до 4600 МГц и выше. Присутствует возможность установки пары M.2 накопителей формата 2280 с интерфейсом PCIe 3.0x4 или SATA, один из них находится на фронтальной стороне платы и закрывается одной из секций системы охлаждения, которая связана тепловой трубкой с другой секцией, занятой отводом тепла от подсистемы питания. Второй накопитель 2280 устанавливается с обратной стороны. Также присутствует разъем M.2 с ключом E для различных устройств и четыре SATA разъема.

Источник изображения: SAPPHIRE Technology
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Sapphire NITRO+ B550I Ultra Platinum отличается достаточно богатыми возможностями для подключения внешних устройств, присутствуют видеовыходы HDMI и DisplayPort, три порта USB 3.2 Gen1, два USB 3.2 Gen2 и еще один Type-C, порт Ethernet гигабитного Realtek RTL8111H и аудио-разъемы 3,5 мм от 7.1-канального кодека Realtek ALC1220. Также здесь присутствуют антенны WiFi и кнопка Clear CMOS, больше подробностей можно узнать в документации (pdf).

#amd #материнские платы #sapphire #amd am4
3
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Андрей Маликов
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