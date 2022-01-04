Он будет использоваться для корпоративного и потребительского сегмента.

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Phison Electronics представит на выставке CES 2022 следующее поколение контроллеров, включая свою первую модель, поддерживающую интерфейс PCIe Gen5, а также новый PCIe Gen4 контроллер. План мероприятия также включает демонстрацию работы контроллеров под нагрузкой, характерной для бесшовных игр нового поколения.

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Поддержка интерфейса PCIe Gen5 будет реализована в контроллере Phison PS5026-E26. Это гибкое решение, которое может использоваться с различными конфигурациями в большом количестве продуктов для корпоративного и потребительского сегментов. Решение обеспечивает скорости на уровне более 10 ГБ/с и при такой высокой производительности отличается низким энергопотреблением, позволяя мобильным устройствам работать в течение всего дня.

В свою очередь, Phison PS5021-E21T является новым производительным контроллером без DRAM и с поддержкой PCIe Gen4 для следующего поколения мобильных игр. Как отмечается, E21T является преемником E19T, а E21T в корпусе BGA — преемником E13T BGA. Последний отметился высокой производительностью в серии геймерских смартфонов Xiaomi Black Shark 4.

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Что касается работы контроллеров в играх, Phison подчеркивает, что разработчики теперь имеют возможность сократить время загрузки и увеличить масштаб виртуальных миров с помощью метода «прямой доставки данных» от твердотельного накопителя к графическому процессору. Компания постарается объяснить на примере контроллера PS5018-E18, почему «будущее игр начинается с накопителя», говорится в анонсе Phison Electronics.