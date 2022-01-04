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AMD представила процессоры AMD Ryzen 6000 со встроенной графикой RDNA 2
Частота ядер до 5,0 ГГц, до 12 вычислительных блоков RDNA 2 и поддержка DDR5.
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Компания AMD представила новые мобильные процессоры Ryzen, в их число вошли не только модели серии 6000, известные под кодовым названием Rembrandt, но и новые модели серии 5000U с низким энергопотреблением. На данный момент в новую 6000 серию входит 10 моделей с ядрами на базе улучшенной архитектуры Zen 3+ и встроенной графикой на базе архитектуры RDNA 2, процессоры выполнены по 6-нм техпроцессу.

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Флагманские модели AMD Ryzen 9 6980HX и HS получили 8 ядер с поддержкой технологии SMT и максимальной частотой 5,0 ГГц, встроенная графика объединяет 12 блоков Compute Units (CU) с частотой 2,4 ГГц. В целом в линейке преобладают 8-ядерные модели с производительными графическими процессорами, содержащими 12 CU. Основные отличия заключаются в разном уровне частот, TDP и наборе дополнительных функций, например, процессоры HX должны поддерживать разгон. Все 6-ядерные модели Ryzen 6000 получили встроенную графику RDNA 2 с количеством блоков CU, равным 6.

Новые APU получили награду CES 2022 за инновации, это «первые процессоры со встроенной графикой, достаточно быстрой для требовательных игр». По сравнению с интегрированной графикой Vega, прирост производительности может достигать двух и более раз. Графика оптимизирована для работы с технологией масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR), что позволяет дополнительно увеличить производительность в некоторых играх на 50% и более.

Также новые мобильные процессоры AMD Ryzen 6000 обрели множество новых технологий. Теперь ноутбуки на базе процессоров AMD поддерживают интерфейсы USB4, PCIe Gen4, оперативную память DDR5 и LPDDR5, WiFi 6E. Что касается встроенной графики, поддерживается стандарт DisplayPort (DP) 2.0, а также современный и открытый видео-кодек AV1.

AMD Ryzen 6000 это первые процессоры с интегрированным чипом для защиты данных Microsoft Pluto. Одно из преимуществ этой системы — исключение возможности физической атаки на шину между процессором и модулем TPM.

Большая работа была проведена в направлении оптимизации и снижения энергопотребления. Новые процессоры AMD Ryzen 6000 стали существенно эффективнее, компания называет цифры от 15 до 40%, в зависимости от задач. Если говорить о видеоконференцсвязи, процессоры AMD Ryzen 6000 могут потреблять до 30% меньше энергии.

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Новые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 6000 ожидаются в продаже в следующем месяце. Наверняка больше о новых ноутбуках станет известно на выставке CES 2022 в ближайшие дни.

#amd #процессоры #rdna 2 #amd apu #amd ryzen 6000
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