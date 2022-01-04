AMD Ryzen 6000 — «первые процессоры со встроенной графикой, достаточно быстрой для требовательных игр».

Выступления ведущих производителей на стартующей сегодня выставке CES 2022 будут настолько насыщены, что не лишним будет начать заранее разбирать поступающую информацию, пока волна анонсов и презентаций не накрыла нас с головой. Вскоре после того как глава компании AMD Лиза Су (англ. Lisa Su) опубликовала в своем Twitter фото с новым мобильным процессором, на веб-сайте CES появилась и более подробная информация о показанном APU — ему уже присуждена награда за инновации, посмотрим, что же нам готовят новые мобильные процессоры AMD Ryzen серии 6000.

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Описание мобильных процессоров AMD Ryzen серии 6000 на странице наград CES подтверждает, что новые APU оснащаются графическим ядром с архитектурой RDNA 2, только это уже говорит о существенном улучшении графической производительности будущих решений и поддержке ими всех современных графических технологий. Подтверждается поддержка оперативной памяти DDR5, что также позволит существенно улучшить производительность встроенной графики — пропускная способность памяти один из главных ограничивающих факторов. Как отмечается, AMD Ryzen серии 6000 «первые процессоры со встроенной графикой, достаточно быстрой для требовательных игр».