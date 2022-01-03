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Результаты тестов и некоторые характеристики видеокарты Intel Arc A380 появились в базе SiSoftware
Отметилась одна из младших моделей.
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В этом году на рынке появятся дискретные игровые видеокарты Intel Arc Alchemist на базе игровой архитектуры Xe-HPG. По предположениям, одна из младших моделей получит графический процессор с кодовым обозначением DG2-128EU, что говорит о наличии 128 вычислительных блоков Execution Units (EU) с 1024 потоковыми процессорами — модель может получить имя Intel Arc A380. Все это подтверждается результатами тестирования, которые недавно появились в базе данных SiSoftware и были обнаружены Twitter-блогером @momomo_us.

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Как сообщает VideoCardz, видеокарта Intel Arc A380 была протестирована в различных сценариях и показала результаты, соответствующие решениям начального и среднего уровня. Так в тесте общего назначения GP GPU Processing скорость заполнения 286972 Мпикс/с позволяет позиционировать видеокарту наравне с NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 для ноутбуков, резюмирует ресурс. В базе данных можно также обратить внимание на GeForce GTX 1060 со средним результатом 131714 Мпикс/с, GeForce RTX 2060 с 356540 Мпикс/с, но скорее всего эти цифры не отражают реального позиционирования моделей с точки зрения игровой производительности.

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Неизвестно, на какой стадии готовности находится программное обеспечение, у компании еще есть время, чтобы нарастить производительность. Вероятно, анонс графических ускорителей Intel Arc Alchemist с более подробной информацией о линейке в целом и каждой из первых моделей мы увидим завтра на пресс-конференции в рамках выставки CES 2022.

#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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