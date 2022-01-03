Выход Steam Deck подогрел интерес игроков к Linux и нельзя упускать этот момент.

Выход игровой консоли Steam Deck от Valve подогрел интерес к операционным системам на базе Linux. Разработчики Valve продолжают упорно продвигать Linux в качестве игровой операционной системы и вместе с другими компаниями и большим сообществом энтузиастов развивают инструменты, которые уже позволяют запускать большинство Windows игр из библиотеки Steam на Linux. Компания Canonical, основной разработчик одного из самых популярных и узнаваемых Linux дистрибутивов Ubuntu, на волне интереса к Linux со стороны геймеров собирается уделять этой категории пользователей больше внимания и сделать свою операционную систему лучшей для игр.

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Ресурс Phoronix заметил появление на сайте компании Canonical вакансии на позицию менеджера по продуктам в сегменте компьютерных игр для Ubuntu. Как отмечается в тексте объявления, Canonical хочет «сделать Ubuntu лучшей настольной операционной системой Linux для игр. Мы работаем с партнерами из индустрии производства компьютерных компонентов, чтобы интегрировать новейшие графические драйвера и настройки для обеспечения оптимальной частоты кадров и задержки, а также с партнерами из игровой индустрии, чтобы обеспечить работу таких механизмов, как анти-читерские системы, для обеспечения справедливости и доступности игр».

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Это отличная новость, которая определенно понравится не самым опытным пользователям, желающим перейти на Linux. Иногда неопытные пользователи отказываются от Linux уже на раннем этапе настройки операционной системы после установки из-за различных трудностей. Важно сделать дистрибутив как можно более «дружественным» и готовым к любым задачам, включая игры, прямо «из коробки».