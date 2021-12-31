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AMD представит на CES 2022 новые APU Ryzen 6000 с частотой до 5 ГГц и новую видеокарту для ноутбуков
Как минимум готовится три новых процессора с встроенной графикой RDNA 2 и новая флагманская видеокарта.
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Ресурсу Wccftech стало известно о ряде продуктов, которые компания AMD готовит к анонсу на выставке CES 2022. Это новые процессоры и дискретная графика для ноутбуков. По данным источника, компания готовит как минимум три мобильных процессора Ryzen серии 6000 (семейство Rembrandt). Модели Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H получат 8 вычислительных ядер с поддержкой технологии SMT и обновленной архитектурой Zen 3+, встроенное графическое ядро RDNA 2 и 6-нм техпроцесс. Максимальная частота для каждого из процессоров: 5,0 ГГц, 4,9 ГГц и 4,7 ГГц соответственно. Варианты HX будут обладать TDP от 45 Вт и поддерживать разгон, чего не будет у варианта H с TDP от 35 до 45 Вт. Также ресурс предполагает, что все процессоры H и HX будут поддерживать память DDR5-4800, а модели с пониженным энергопотреблением Ryzen 6000U — LPDDR5-5200.

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Wccftech утверждает, что AMD представит на выставке CES 2022 и новую флагманскую дискретную графику для ноутбуков Radeon RX 6850M XT, графический процессор Navi 22 которой, вероятно, также переведут на 6-нм техпроцесс. В совокупности с архитектурными и программными оптимизациями это позволит повысить производительность до 15% относительно стандартного варианта Radeon RX 6800M при энергопотреблении около 175 Вт. Кроме этого, AMD может представить новую технологию для повышения производительности за счет совместного использования дискретной и новой встроенной графики Radeon 600M, возможно, это будет ответ на технологию Intel DeepLink.

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По данным инсайдера ExecutableFix (Twitter @ExecuFix), AMD готовит 24 модели Ryzen 6000 семейства Rembrandt для сокетов FP7 и FP7r2.

#amd #видеокарты #ноутбуки #процессоры #amd ryzen #amd radeon
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AMD представит на CES 2022 новые APU Ryzen 6000 с частотой до 5 ГГц и новую видеокарту для ноутбуков
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