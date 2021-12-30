Пока планируется только для серверов.

Обновление UEFI требует перезагрузки системы и если для обычных ПК это не вызывает проблем, то с серверами все гораздо сложнее. Просто взять и перезагрузить сервер невозможно, системы непрерывно выполняют множество задач, поэтому любое внеплановое обслуживание доставляет большие проблемы, а иногда обновления критически важны. Но инженеры компании Intel разработали инструмент с открытым исходным кодом Platform Firmware Runtime and Telemetry Drivers (PFRUT) для осуществления полного обновления микропрограммы платформы без перезагрузки, прямо «на лету», сообщает Phoronix.

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PFRUT является частью спецификации ACPI и в настоящее время предназначается только для серверов, использующих операционные системы на базе ядра Linux. Кроме набора драйверов для реализации обновления, PFRUT включает драйвер телеметрии для чтения данных из прошивки. Инженеры Intel планируют добавить эти драйверы в ядро Linux 5.17 со следующим обновлением в январе. Неизвестно, запланирована ли реализация этой функции на серверах под управлением Windows или на настольных ПК, хотя для последних данный функционал скорее избыточен, теоретически, его реализация должна быть возможна.