Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Intel готовится внедрить в ядро Linux 5.17 инструменты обновления прошивки системы без перезагрузки
Пока планируется только для серверов.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Обновление UEFI требует перезагрузки системы и если для обычных ПК это не вызывает проблем, то с серверами все гораздо сложнее. Просто взять и перезагрузить сервер невозможно, системы непрерывно выполняют множество задач, поэтому любое внеплановое обслуживание доставляет большие проблемы, а иногда обновления критически важны. Но инженеры компании Intel разработали инструмент с открытым исходным кодом Platform Firmware Runtime and Telemetry Drivers (PFRUT) для осуществления полного обновления микропрограммы платформы без перезагрузки, прямо «на лету», сообщает Phoronix.

реклама

PFRUT является частью спецификации ACPI и в настоящее время предназначается только для серверов, использующих операционные системы на базе ядра Linux. Кроме набора драйверов для реализации обновления, PFRUT включает драйвер телеметрии для чтения данных из прошивки. Инженеры Intel планируют добавить эти драйверы в ядро Linux 5.17 со следующим обновлением в январе. Неизвестно, запланирована ли реализация этой функции на серверах под управлением Windows или на настольных ПК, хотя для последних данный функционал скорее избыточен, теоретически, его реализация должна быть возможна.

#intel #обновление
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игровые графические карты Intel Arc Alchemist выйдут в марте 2022 года
Компания SK Hynix приобретает бизнес Intel по производству SSD и NAND
TDP новых процессоров Intel Pentium и Celeron для настольных ПК снизился до 46 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
244
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Salt and Sanctuary
96
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
59
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
142
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
4
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
31
СМИ сообщили о подготовке AMD к запуску технологии Radeon Super Resolution, которая будет совместима практически с любыми играми
7
Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
108
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
12
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
15
Представлен защищённый смартфон Blackview BV8800 стоимостью $300
1
Десятки смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
1
12-ядерный Core i7-12700F за 330 долларов обошёл в Geekbench Ryzen 9 5900Х стоимостью 550 долларов
27
11 видеокарт AMD vs 14 актуальных игр – выбираем лучший GPU Radeon RX за 3 года по тестам SH
8
OnePlus 10 Pro со Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и дисплеем LTPO 2.0 будет представлен 4 января
7
Бюджетный Core i5-12400 за $200 обходит флагманский Core i9-11900KF в реальных играх
62
Xiaomi представит в России смартфон среднебюджетного уровня Redmi Note 11S
+
Wargaming в этом году добавила 33 новые машины в World of Tanks
5
В 2022 году Intel, NVIDIA и AMD решат проблему дефицита и высоких цен на видеокарты – Digitaltrends
29
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
97

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
227
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
86
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
17
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
44
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
16
Мои впечатления от игры Borderlands 2
13
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
18
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
8
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
15

Сейчас обсуждают

Alex Dar
16:29
Что значить "такое себе" ? Идеальное решение. Лучше чем дырки всякие, определенно. Брал себе 7 Про, на старте продаж. С тех пор, камеру эту использовал раз пять, чтоб просто посмотреть как вообще рабо...
OnePlus 10 Pro со Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и дисплеем LTPO 2.0 будет представлен 4 января
Влад Цепин
16:28
А у не него в кармане вошь на аркане. Жаль парнишку. У каждого свои 30 Серебренников
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
Влад Цепин
16:25
Виталик Бутерин это чей то проект. Раскрутили парня , чтобы показать как можно заработать на майнинге.
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
ev_rus
16:25
за себя думай, для начала.
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
terenty79
16:25
там, где эти дома как у трех поросят, печатают, всегда тепло, солнечно и сухо. там и дома из мусора и картонных коробок могут по 50- лет стоять и такие стоят. это все не для рф, с ее отвратительным ...
Мексиканская компания Cemex за 5 дней напечатала на 3D принтере дом площадью почти 200 кв м за $1800
ev_rus
16:23
Ничего ты не поменяешь, в СалоРейхе меняй, даже Беларусь вам не по зубам, мы с мужиками из тренажерки и спец батальонов будем таких как ты с фанарных столбов снимать, "мы здесь власть" орущих и давить...
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
alivko1970
16:21
Наверное никакого армирования в домике нет. Интересно, а под дождем тоже печатает?
Мексиканская компания Cemex за 5 дней напечатала на 3D принтере дом площадью почти 200 кв м за $1800
ev_rus
16:19
Умею читать и денег хватает, чтобы покупать без пальмовых добавок.
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
ev_rus
16:18
Меня устраивают полностью красавцы электробусы Адмиралы, ездят в Москве и во многих городах, у меня в Поволжье, спасибо Володину почти весь парк заменил на них. Электробусы Тролза. Сравнивал в Европе ...
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
Шамиль Джанболатов
16:17
Мне кажется майнинг - масонская пирамида и лохотрон
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем