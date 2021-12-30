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TDP новых процессоров Intel Pentium и Celeron для настольных ПК снизился до 46 Вт
Новинки будут еще эффективнее и холоднее.
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Новые процессоры Intel Pentium и Celeron должны быть представлены в начале следующего года вместе с оставшимися процессорами Core 12-го поколения. В основе бюджетных новинок также используется 10-нм техпроцесс, с недавних пор именуемый Intel 7. Это позволило сделать их тепловыделение еще ниже. Базовый тепловой пакет стандартных версий Pentium и Celeron всего лишь 46 Вт, если верить данным Twitter-блогера @momomo_us. У прошлого поколения процессоров TDP был 58 Вт, теперь это значение соответствует новым Core i3. У энергоэффективных моделей Pentium и Celeron TDP еще меньше — 35 Вт.

Источник: Twitter @momomo_us

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К сожалению, количество ядер не увеличилось, процессоры по-прежнему используют два ядра, Pentium при этом поддерживает Hyper-Threading. Частота Pentium G7400 также не радует, 3,7 ГГц против 4,0 ГГц у предыдущей модели G6400, остается надеяться, что новая архитектура обеспечит прирост производительности несмотря на более низкую частоту. Из положительных изменений нужно отметить увеличившийся у Pentium до 6 МБ объем кэш-памяти и обновленную графику UHD 710. У предыдущей модели G6400 кэш памяти было 4 МБ. Предполагается, что стоимость новинок будет лежать в диапазоне от 90 до 120 долларов США.

#intel #процессоры #intel pentium
4
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sop18
14:50
Разве что врагам дарить и недоброжелателям)))
TDP новых процессоров Intel Pentium и Celeron для настольных ПК снизился до 46 Вт
kalakawa
14:49
да, но они и раньше больше 30 разве что только в осст и линиксе потребляли. или не потребляли
TDP новых процессоров Intel Pentium и Celeron для настольных ПК снизился до 46 Вт
Asmodeus
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