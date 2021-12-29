Новинка справляется с охлаждением в AIDA64 FPU, но вентилятор работает на максимуме.

Процессоры Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S с заблокированным множителем, а также новые версии Pentium и Celeron в коробочном варианте поставки будут комплектоваться новыми кулерами Laminar. Известно трех моделях: RH1, RM1 и RS1. Обзор средней модели в паре с процессором Intel Core i5-12400 накануне появился на китайском ресурсе NetEase, сообщает VideoCardz.

реклама

Как оказалось, у Laminar RM1 синее кольцо в декоративной пластиковой рамке лишено светодиодов, а значит подсветка есть только у старшей модели RH1. Что касается эффективности, в тесте AIDA64 FPU кулер смог удержать температуру 6-ядерного Core i5-12400 с базовым теплопакетом 65 Вт на отметке 70…75°C. Обороты вентилятора при этом достигли 3100 об/мин и шум был ощутим, отмечает ресурс. По данным мониторинга, среднее энергопотребление процессора составило 81 Вт с пиковым значением 89 Вт.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Недавно небольшая заметка об эффективности охлаждения Intel Core i5-12400 кулером Laminar RM1 также появилась на вьетнамском форуме Voz, в данном случае обладатель новинки сообщал о нагреве процессора в играх до температур 70…80°C. При этом частота всех ядер в играх достигала 4 ГГц. Владелец также отметил, что медный сердечник Laminar RM1 стал крупнее, по сравнению с моделями предыдущего поколения.