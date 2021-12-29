Реализация еще проще, чем у FidelityFX Super Resolution.

Похоже, что AMD уже готовит следующую технологию масштабирования изображения. Об этом сообщает VideoCardz, со ссылкой на информатора, который регулярно предоставляет интересные данные о планах компании. Подробностей не так много, известно, что предполагаемое название технологии Radeon Super Resolution (RSR), она основана на FidelityFX Super Resolution (FSR), но ее реализация будет еще проще. В отличие от FSR, RSR не требует поддержки от разработчиков игр, поскольку ее выполнение не нужно встраивать в определенном месте конвейера рендеринга изображения. Благодаря этому технология должна просто включаться через драйвер и работать в подавляющем большинстве игр.

реклама

По данным источника, технология AMD Radeon Super Resolution будет представлена в январе 2022 года, вероятно, в рамках виртуальной презентации для выставки CES 2022. Пока говорится о поддержке технологии графическими архитектурами RDNA первого и второго поколения.