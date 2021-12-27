Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
SilverStone представила высокопроизводительные тонкие вентиляторы Air Slimmer диаметром 120 мм
Несмотря на компактность, вентиляторы обладают отличной объемной подачей и статическим давлением.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Ассортимент компании SilverStone Technology пополнился тонкими 120-мм вентиляторами Air Slimmer в исполнениях с настраиваемой ARGB подсветкой и без нее. Толщина корпуса моделей составляет 15,6 мм, что делает их отличным выбором, особенно для компактных систем. Несмотря на компактность, модели обладают отличными характеристиками, в том числе, за счет продуманной конструкции корпуса и геометрии лопастей, которые компания сравнивает с изогнутыми саблями, скимитарами. Большая объемная подача и высокое давление позволяют эффективно использовать вентиляторы как в целях организации воздухообмена в корпусе, так и создания интенсивного потока воздуха для отвода тепла от радиаторов различного типа.

Источник изображений: SilverStone Technology

реклама

Максимальная скорость вращения Silverstone Air Slimmer 1800 об/мин, при такой скорости объемная подача воздуха достигает 63,67 кубических футов в минуту (CFM), а статическое давление — 2,4 мм вод. ст. Максимальный уровень шума 31,7 дБ. Вентиляторы оснащаются 4-контактным коннектором, номинальное рабочее напряжение 12 В, пусковое — 6 В. Углы корпуса снабжены резиновыми антивибрационными накладками. Применяется гидродинамический подшипник и двигатель с активным охлаждением. В комплекте кабель 3-pin 5V ARGB для последовательного подключения. Дата начала продаж и стоимость не уточняются.

#silverstone #вентиляторы #системы охлаждения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появилось фото нового боксового кулера Intel для процессоров Alder Lake-S
SAPPHIRE выходит на рынок жидкостных AIO систем охлаждения для процессоров
Jonsbo представила систему охлаждения с турбиной для твердотельных накопителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики Эфира напомнили о приближающемся переходе на PoS и отказе от майнинга на видеокартах
44
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 12-й: Mages of Mystralia
84
Хешрейт сети Ethereum перевалил за 1000 TH/s - майнеры продолжают скупать все доступные видеокарты
104
Майнер протестировал видеокарты GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в играх спустя год на ферме
113
Стали известны характеристики 50-мегапиксельных камер Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro
3
27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 13 до конца декабря 2021 года
+
Произошел запуск Ethereum 2.0 в тестовой сети Kintsugi
21
Telegram хранит сообщения в виде стандартных незашифрованных текстов на своих серверах
17
Подтверждена официальная дата и время запуска MIUI 13
+
Ведьмак 3 вернулась в топ Steam, а фанатские модификации дают игре новую жизнь на мощном железе
9
Майнер рассказал о правилах разгона видеокарты и стабильной работе во время добычи Эфира
15
Steam в Китае не блокировали: магазин упал из-за неслыханного наплыва геймеров во время распродаж
4
HDMI 2.1a может улучшить внешний вид фильмов и игр на вашем ПК
14
Космический телескоп James Webb успешно запущен в космос
7
62% геймеров не смогли купить видеокарту в 2021 году из-за майнеров и высоких цен – 3Dcenter
137
LG на CES 2022 представит два новых гибких OLED-решения
1
Intel и Apple в следующем году будут использовать 4-нм техпроцесс TSMC
3
Процессоры Intel Core i3-12300 и 12100 показали высокую производительность в играх
38
Процессоры Intel Core i3-12100, Core i3-12300 и Core i5-12400 протестированы до их запуска
5
Китайскую видеокарту Fenghua Gaming показали в видео тестовой демонстрации
37

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю AMD
752
Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
144
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
200
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
12
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
14
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
12
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
10

Сейчас обсуждают

wwr222
19:38
Дааа,у тебя за сотку фпс был.Лечи идиотиков со скот сетей.
Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году
VRoman
19:37
3л на один водоблок или на сколько? Надо чтобы через каждый водоблок столько шло.
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
1TronpmG5
19:37
Добавки делают дистиллированную воду не дистиллированной. Какая будет проводимость такого раствора - это большой вопрос. Но это точно не дистиллированная вода. Такова силява.
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Серегарус
19:37
недовикинг забыл подумать про то, что разработчики могут быть завалены судебными исками в случае каких-то косяков в игре. потому что если из игры можно выудить реальные ништяки, то любая помеха- это ч...
Глава студии-разработчика EVE Online считает, что NFT в играх должны иметь ценность и в реальном мире
RandomXP
19:36
У меня есть одна читерская присадка в охлаждающую жидкость, которая позволяет в пределе опустить температуру градусов на 10-15 за счет улучшения теплообмена металл-жидкость, возможно это мне помогает....
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Серж Диезз
19:35
На практике этого недостаточно для электрохимической коррозии или замыкания
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
1TronpmG5
19:33
Ты забыл добавить: не ешь желтый снег. :)
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
OsirisD2
19:31
Центробанк РФ усилит контроль за денежными переводами, ощутимо усложнив жизнь майнерам и обменникам
Твоя мамка
19:31
Стражи кал, а все остальные игры бесплатные
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Shenmue III
1TronpmG5
19:30
Все верно, в разных частях системы будет разное давление из-за разного гидравлического сопротивления, но настолько раздуваться там ничего не должно. Это не те перепады давления которые раздувают конту...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем