Несмотря на компактность, вентиляторы обладают отличной объемной подачей и статическим давлением.

Ассортимент компании SilverStone Technology пополнился тонкими 120-мм вентиляторами Air Slimmer в исполнениях с настраиваемой ARGB подсветкой и без нее. Толщина корпуса моделей составляет 15,6 мм, что делает их отличным выбором, особенно для компактных систем. Несмотря на компактность, модели обладают отличными характеристиками, в том числе, за счет продуманной конструкции корпуса и геометрии лопастей, которые компания сравнивает с изогнутыми саблями, скимитарами. Большая объемная подача и высокое давление позволяют эффективно использовать вентиляторы как в целях организации воздухообмена в корпусе, так и создания интенсивного потока воздуха для отвода тепла от радиаторов различного типа.

реклама

Максимальная скорость вращения Silverstone Air Slimmer 1800 об/мин, при такой скорости объемная подача воздуха достигает 63,67 кубических футов в минуту (CFM), а статическое давление — 2,4 мм вод. ст. Максимальный уровень шума 31,7 дБ. Вентиляторы оснащаются 4-контактным коннектором, номинальное рабочее напряжение 12 В, пусковое — 6 В. Углы корпуса снабжены резиновыми антивибрационными накладками. Применяется гидродинамический подшипник и двигатель с активным охлаждением. В комплекте кабель 3-pin 5V ARGB для последовательного подключения. Дата начала продаж и стоимость не уточняются.