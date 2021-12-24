С поддержкой DDR5 или DDR4, есть даже премиум вариант AORUS MASTER.

В сети появился предполагаемый список готовящихся к выпуску материнских плат LGA 1700 компании GIGABYTE на базе чипсета B660. В списке, опубликованном Twitter-информатором @hw_reveal, присутствует 29 моделей с поддержкой оперативной памяти DDR5 или DDR4. Модельный ряд охватывает весь спектр решений, от флагманских вариантов, таких как AORUS MASTER, до вариантов HD3P начального уровня. Плат с поддержкой DDR4 больше, 17 моделей. Все они должны быть представлены 4 января. Стоит отметить отсутствие материнских плат на базе чипсета H670, ранее отмечалось, что данный чипсет могли отменить, но, скорее всего, он просто задержится, поскольку находится в дефиците — OEM-производители заранее запросили эти чипсеты для своих сборок, сообщает Wccftech.

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В дополнение к списку материнских плат @hw_reveal также опубликовал изображение B660 AORUS MASTER — премиум вариант B660 с поддержкой DDR5, хорошим охлаждением и набором функций. Плата оснащается 19-фазной подсистемой питания, разъемами 8+4 для питания процессора, имеет четыре порта SATA III, три разъема PCIe, три разъема M.2 с радиаторами Thermal Guard. Ее стоимость Wccftech оценивает примерно в 300 долларов США.