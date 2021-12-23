Стали известны даты снятия эмбарго на обзоры и начала продаж.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Планы NVIDIA по выпуску флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Ti подтвердились, недавно в сети появились фотографии коробок с новинкой от одного из производителей. Сложно сказать, по какой цене данная модель в конечном итоге появится в магазинах и в каких количествах она будет производиться и поставляться на рынок, дефицит полупроводников сохраняется. Многие смогут увидеть эту модель только на картинках и в видео-обзорах, собственно их дата и стала известна.

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В руки авторов ресурса VideoCardz попало соглашение о неразглашении для прессы, в соответствии с которым эмбарго на обзоры GeForce RTX 3090 Ti снимается 27 января, в этот день можно будет увидеть в деле самую производительную игровую видеокарту NVIDIA с полностью разблокированным процессором GA102 и быстрейшей памятью Micron GDDR6X 21 Гбит/с. По данным VideoCardz, продажи также начинаются 27 января.

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Документ, раскрывший дату снятия эмбарго, имел отношение к видеокарте от MSI — компания готовит премиальную версию GeForce RTX 3090 Ti в своей фирменной линейке SUPRIM. К слову, по данным нескольких крупных каталогов, стандартной версии GeForce RTX 3090 в данном исполнении на момент написания в продаже нет, а ее стоимость в пике достигала 350000 рублей.