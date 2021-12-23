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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Мобильная видеокарта Intel DG2-128EU может получить TDP 35 Вт и конкурировать с NVIDIA RTX 2050
Инсайдер рассказал об уровнях TDP младшей дискретной видеокарты Intel Arc Alchemist для ноутбуков.
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Известный под псевдонимом Moore’s Law Is Dead инсайдер продолжает делиться информацией о будущих графических ускорителях Intel Arc Alchemist на своем YouTube канале, в новом выпуске появилась информация о TDP младшей дискретной видеокарты для ноутбуков DG2-128EU, передает Wccftech. Предполагаемый базовый TDP равен 35 Вт, также указан уровень PL2 50 Вт, похоже Intel будет применять привычную по процессорам градацию уровней мощности. Снова подтверждается и конфигурация подсистемы памяти с 64-битной шиной.

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Wccftech подчеркивает, что с выходом Intel на рынок графических ускорителей конкуренция в данном сегменте возрастает и становится понятно, почему NVIDIA решила укрепить бюджетную мобильную линейку сразу тремя моделями GeForce RTX 2050, MX570 и MX550. Так вариант GeForce RTX 2050, графический процессор которого основан на архитектуре Ampere, должен быть прямым конкурентом будущей бюджетной видеокарты Intel DG2-128EU — TDP у них одинаков, конфигурация памяти тоже, да и уровень производительности им прогнозируют примерно одинаковый — что-то на уровне мобильной GeForce GTX 1650 Super Max-Q, но с трассировкой лучей и масштабированием на базе ИИ.

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#intel #видеокарты #слухи #intel arc alchemist #слух
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