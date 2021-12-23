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Samsung разрабатывает PCIe 5.0 твердотельный накопитель со скоростью чтения до 13 ГБ/с
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Компания Samsung Electronics объявила о разработке твердотельного накопителя корпоративного класса PM1743 с интерфейсом PCIe 5.0, флэш-памятью Samsung V-NAND шестого поколения и контроллером собственной разработки. Накопитель обеспечивает скорость последовательного чтения до 13000 МБ/с и случайного чтения 2500000 IOPS, скорость последовательной записи составляет 6600 МБ/с, а произвольной записи — 250000 IOPS. Это до 90% быстрее, по сравнению с продуктами на базе PCIe 4.0. Также новый SSD может обеспечить примерно на 30% лучшую энергоэффективность, что, как ожидается, позволит значительно снизить эксплуатационные расходы серверов и центров обработки данных, поможет сократить их углеродный след.

Источник: Samsung Electronics

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PM1743 будет доступен в широком диапазоне емкостей, от 1,92 до 15,36 ТБ, и предлагаться в форм-факторах 2,5 и 3-дюйма EDSFF (E3.S). Ожидается, что твердотельный накопитель станет первой в отрасли PCIe 5.0 моделью с поддержкой двух портов для повышения надежности. Также в PM1743 будут реализованы расширенные функции безопасности со встроенным процессором, поддержкой Root of Trust (RoT) и безопасной загрузки Secure Boot с аттестацией.

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В настоящее время Samsung поставляет образцы твердотельного накопителя производителям наборов микросхем и серверов для совместной разработки систем. Продолжая способствовать созданию надежной экосистемы для нового стандарта PCIe 5.0, компания планирует начать массовое производство PM1743 в первом квартале 2022 года.

#samsung #ssd #твердотельные накопители #pcie 5.0 #samsung electronics
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Yuri Myakotin
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Ну а толку от таких цифр? На реальное быстродействие намного сильнее влияет время произвольного доступа, а не линейный трансфер.
Samsung показала SSD с PCI 5.0 со скоростью чтения до 13000 МБ/с
Антон вырезай его
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