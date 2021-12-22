Скорости возрастают до 14 ГБ/с.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания ADATA примет участие в Consumer Electronics Show (CES 2022) со своим игровым брендом XPG, сообщает ITHome со ссылкой на публикацию компании в WeChat. В рамках презентации Dawn Of A New Xtreme брэнд XPG представит обширную линейку новых продуктов, компьютерные компоненты, игровую периферию, ноутбуки и многое другое. Но среди этого многообразия в первую очередь внимание привлекают твердотельные накопители с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 и высокочастотная память DDR5 для любителей игр и энтузиастов.

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ADATA намеревается опередить конкурентов и первой в отрасли представить под брэндом XPG твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0x4. На выставке CES 2022 продемонстрируют два прототипа под кодовыми названиями Project Nighthawk и Project Blackbird. Для Project Nighthawk скорости последовательного чтения и записи достигают 14 ГБ/с и 12 ГБ/с, а для Project Blackbird — 14 ГБ/с и 10 ГБ/с соответственно. Скоростные характеристики соответствуют новейшей спецификации NVMe 2.0. Будущие накопители будут представлены моделями емкостью до 8 ТБ.

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На выставке также должны подробнее рассказать о новой серии оперативной памяти DDR5 под названием XPG CASTER. В ней будут представлены модули со скоростью до 7000 МТ/с.