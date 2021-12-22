Китайский инсайдер Enthusiastic Citizen (кит. 热心市民描边怪) поделился слухами о будущей платформе AMD AM5, которая должна дебютировать вместе с процессорами на базе архитектуры Zen 4 под кодовым названием Raphael в следующем году. Перевод послания сделал известный в определенных кругах пользователь Twitter RetiredEngineer @chiakokhua, посмотрим, что нам решил сообщить Enthusiastic Citizen:
- Процессоры AMD Zen 4 Raphael должны представить на выставке Computex 2022 вместе с материнскими платами X670. Варианты B650 появятся чуть позже, о бюджетных A/B620 информации нет.
- Все процессоры семейства Raphael должны оснащаться небольшим встроенным графическим ядром RDNA 2 с одним или двумя блоками Compute Unit, чего будет достаточно для решения повседневных задач.
- Поддержка PCIe 5.0 на новой платформе будет реализована за счет процессора, микросхемы X670 и B650 будут ограничены поддержкой PCIe 4.0.
- С точки зрения возможностей X670 вдвое больше B650 — сообщает инсайдер, отмечая, что не все так просто, и призывает воспользоваться воображением, не отказываться даже от самых смелых идей. Непонятно, что скрывается за этим сообщением, но некоторые ресурсы уже интерпретировали его как намек на чиплетный дизайн чипсета, например, об этом сообщает TechPowerUp.
- Широкие возможности X670 затруднят его применение в материнских платах форм-фактора mini-ITX.
- Мобильные процессоры Zen 3 Rembrandt будут представлены на CES 2022. Настольное варианты появятся позже, после Raphael, приблизительно в III квартале 2022 года.
- По предположениям инсайдера, Rembrandt сохранит совместимость с DDR4, но при этом Enthusiastic Citizen считает, что вероятность появления материнских плат X670 и B650 с поддержкой DDR4 низка.