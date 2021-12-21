Скорости DDR5 продолжают расти.

Производители продолжают раскрывать потенциал нового поколения оперативной памяти. Сегодня компания ADATA объявила о выпуске под своим брэндом XPG серии памяти DDR5 под названием CASTER. На данный момент планируется выпустить в этой серии модули объемом 16 ГБ со скоростью работы 6000, 6400 и 7000 МТ/с. Модули будут поставляться штучно и в парных комплектах. Информации о спецификациях не так много, пока говорится о задержках CL36 и CL40 при напряжении 1,25…1,4 В.

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Модули XPG CASTER оснащаются радиаторами с интересным дизайном. Радиаторы окрашены в вольфрамово-серый цвет, присутствуют зоны, стилизованные под фрезерованную сталь, и треугольные зоны с яркой RGB подсветкой. Блок с подсветкой занимает всю верхнюю грань модуля. По мнению компании, дизайн XPG CASTER передает ощущение скорости, изысканности и футуристического стиля. Поддерживается настройка подсветки при помощи программного обеспечения от всех основных производителей материнских плат, доступны различные эффекты и синхронизация с музыкой. Тем, кому чужды забавы с подсветкой, компания предлагает вариант модулей без нее.