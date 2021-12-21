Результат достойный и намекает на возможность конкуренции с флагманами AMD и NVIDIA.

Похоже, что новая дискретная графика Intel добралась до тестирования в Ashes of the Singularity. Twitter-блогер @TUM_APISAK обнаружил результаты неизвестной видеокарты Intel Xe Graphics в базе данных бенчмарка. Судя по результатам, перед нами должна быть одна из будущих флагманских моделей Intel Arc Alchemist. В пресете Medium_1080p с графическим API DirectX 12 система на базе предполагаемой видеокарты Intel Arc Alchemist и процессора Intel Core i9-12900K набрала 12500 баллов.

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В целом, результат достойный, к сожалению, отсутствие детальной информации о характеристиках тестируемых систем в базе данных Ashes of the Singularity не позволяет сделать полноценное сравнение с другими видеокартами. Поблизости можно найти как систему с AMD Radeon RX 6700 XT и результатом 12500 баллов, так и систему с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и результатом 12600 баллов. Если отфильтровать только результаты с новейшими процессорами Intel 12-го поколения, то связка Core i7-12700K с GeForce RTX 3080 Ti отметилась в бенчмарке результатом 15700 баллов, одновременно с этим результаты связки Core i9-12900K с GeForce RTX 3090 находятся в диапазоне от 14000 до 16000 баллов и выше. В общей статистике результаты систем с такими видеокартами как GeForce RTX 3060 и RTX 3070 ниже 12000 баллов.