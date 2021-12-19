По информации Wccftech, компания готовит официальное обновление BIOS.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Спустя долгое время с момента релиза процессоров AMD Ryzen серии 5000 производители материнских плат начали внедрять официальную поддержку представителей семейства Vermeer в решения на базе чипсетов AMD 300 серии. Ранее сообщалось, что ASUS и GIGABYTE выпустили новые BIOS для материнских плат с набором системной логики A320, теперь к ним должна присоединиться и MSI.

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По сообщению Wccftech, MSI готовит для своих материнских плат 300 серии новые BIOS для реализации совместимости с Windows 11, но это не единственное обновление. Проверка новых прошивок утилитой Ryzen SMU Checker показала наличие поддержки процессоров AMD Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen3. Поддержка готовится не для всех процессоров линейки, например, в списке нет новейших APU, но не исключено, что они появятся позже.

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Wccftech приводит снимок CPU-Z с процессором AMD Ryzen 5 5600X, работающим на материнской плате MSI MAG B350 Tomahawk, а также список плат с именами новых BIOS. В этом списке отсутствуют модели на базе чипсета A320, зато есть B350 и X370. Точное время выхода обновлений не уточняется, по информации ресурса, новые BIOS станут доступны в ближайшие недели. Следить за их появлением нужно на официальном сайте, проверяя страницу интересующей модели материнской платы.